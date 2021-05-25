После пожара на бывшей свалке в Симе пересыпали грунт

Задымление должно уменьшиться





Сегодня, 25 мая, на место пожара на бывшей свалке в 500 метрах от города Сима направлены самосвалы и бульдозеры для пересыпки грунта. Об этом Первому областному информагентству сообщил вице-губернатор Станислав Мошаров.

Напомним, огонь вспыхнул здесь накануне вечером, 24 мая. По данным очевидцев, пожарные прибыли на место происшествия не сразу. Специалисты МЧС были задействованы на тушении крупного пожара в Кропачево.

К утру открытое горение на территории бывшей свалки в Симе было ликвидировано, однако для устранения задымления пришлось направить технику администрации города, самосвалы и бульдозеры.

«Начинается пересыпка грунтом, задымление должно заметно уменьшиться», — сообщил Станислав Мошаров.

Для тушения пожара специалистам МЧС понадобилось более 1000 кубометров воды.