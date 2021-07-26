Прокуратура Челябинской области обязала муниципалитет ликвидировать свалку

Незаконное кладбище отходов было обнаружено в двух километрах от поселка Бреды

Администрация Брединского района по решению суда обязана в ближайшее время ликвидировать несанкционированную свалку недалеко от райцентра, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Залежи твердых коммунальных отходов были обнаружены на землях сельхозназначения.



По данным пресс-центра региональной прокуратуры, свалку обнаружил надзорный орган Брединского района по время проверки исполнения законодательства в сфере отходов производства и потребления. Как выяснилось, всего в двух километрах от районного центра, на землях сельскохозяйственного назначения, неизвестные складировали твердые коммунальные отходы (ТКО). По итогам проверки районная прокуратура обратилась в суд с иском к администрации муниципалитета, требуя ликвидировать незаконную свалку. Райсуд позицию прокурора полностью поддержал.

Как сообщало Первое областное информагентство, суды по фактам размещения ТКО в Челябинской области происходят регулярно, еще чаще надзорные органы обходятся без судебных процессов. Так, не далее чем в начале июля 2021 года в Красноармейском районе за незаконное складирование гнилых овощей были привлечены к административной ответственности директор и картофелевод местной аграрной компании.