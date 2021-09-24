В Челябинске эковолонтерам показали рекультивацию свалки и центр мониторинга качества воздуха

Участники слета обсудили экологические проблемы и реализацию добровольческих проектов

В Челябинске в пятницу, 24 сентября, в рамках слета волонтеров состоялся круглый стол на тему «Реализация проекта „Чистый воздух“ в Челябинской области». Активистов познакомили с экологическими практиками региона, рассказали о реализации федеральных проектов и провели экскурсии, сообщили в пресс-службе регионального Минэко.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев рассказал, что Челябинская область одна из первых включилась в реализацию эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в Челябинске и Магнитогорске. Это помогло снизить негативную нагрузку на окружающую среду.

«Слет волонтеров — это очень хорошее и правильное мероприятие. Здесь молодые люди смогут обсудить острые экологические проблемы и предложить способы их решения, а также обменяться опытом реализации проектов в сфере экологического добровольчества», — прокомментировал Сергей Лихачев.

Помимо министра экологии главными спикерами круглого стола выступили депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин, председатель комитета по экологии Заксобрания Челябинской области Михаил Махов, заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Олег Дубровин и руководитель федерального проекта «Экопост» Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

«Челябинск стал местом, где можно учиться решать экологические проблемы индустриального города. Здесь развернута комплексная система мониторинга, проведена образцовая рекультивация свалки, запущено производство датчиков и систем, налажено взаимодействие граждан, надзора, власти и предприятий. Мы работаем здесь и привезли активистов и волонтеров для практического знакомства с этим опытом. Также мы расскажем о федеральных проектах „Чистая Арктика“, „Сохраним лес“, „Сад Памяти“, „Дни зеленых действий“», — отметил Элмурод Расулмухамедов.

После официальной части участники слета отправились с экскурсиями на Челябинский трубопрокатный завод, в Центр экологического мониторинга региона, а также посетили тактические учения по контролю эксплуатации свалок и работ по их рекультивации на челябинской городской свалке. Также в программе у волонтеров — посещение тропы в городском бору и высадка деревьев в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» и нацпроекта «Экология».

Напомним, слет эковолонтеров проходит в Челябинске с 24 по 25 сентября. В мероприятиях принимают участие более сотни активистов, которые приехали поделиться опытом и обсудить экологические проблемы.