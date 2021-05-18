В Челябинской области построят шесть ФАПов

Открыть медицинские учреждения планируется осенью этого года

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подвело итоги аукционов на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах региона. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Средства направят из федерального и областного бюджетов.



Подрядчиков нашли только для шести объектов. На торги для строительства ФАПов в поселках Зеленый Лог и Формачево Увельского района и Черная Речка Саткинского района не поступило ни одной заявки.



Компания «Сети и сервис» построит фельдшерско-акушерские пункты в деревне Вандышевка и поселках Заозерный и Октябрьский Уйского района (контракты на 7,94; 7,9 и 7,98 млн рублей соответственно), а также в поселке Мисяш Чебаркульского городского округа (8,01 млн рублей).



Организация «А-Холдинг» выиграла аукционы на строительство ФАПов в поселках Летягино Южноуральского городского округа и Мирный Увельского района (по 7,98 млн рублей).



Согласно конкурсной документации, победителям аукционов нужно будет в мае—июне этого года провести проектно-изыскательские работы. С июня до 15 октября необходимо построить фельдшерско-акушерские пункты и поставить для них оборудование.



По данным базы «СБИС», ООО «Сети и сервис» зарегистрировано в 2012 году в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. Компания активно участвует в аукционах — из почти 300 торгов победила в 86. Общая сумма заключенных контрактов — 423,6 млн рублей. Организация много раз выполняла работы по газоснабжению небольших населенных пунктов Челябинской области, строила стадион в Тимирязевском и закупала для него инвентарь. Фирма включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири.



ООО «А-Холдинг» зарегистрировано в 2016 году в Челябинске. Организация участвовала в почти 200 аукционах, в 86 из них победила (общая сумма контрактов составляет 200,5 млн рублей). Среди недавних работ — благоустройство развязки на пересечении автодороги Меридиан с Копейским шоссе в Челябинске, ремонт ФАПа в деревне Краснокаменка Уйского района, реконструкция парка культуры и отдыха в Карталах. Фирма входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири, Союз проектных организаций Южного Урала и Ассоциацию изыскателей Северо-Кавказского округа.