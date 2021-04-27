Минстрой Челябинской области повторно объявил аукционы на строительство девяти ФАПов

Общая сумма торгов — 72 млн рублей

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области снова объявило аукционы на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах региона. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.



Отметим, что ранее торги отменяли по инициативе регионального Минстроя из-за несоответствия медико-технического задания положениям конкурсной документации. После исправления поиск подрядчиков возобновлен.

ФАПы необходимо построить в поселках Мирный, Зеленый Лог и Формачево Увельского района, в деревне Вандышевка и поселках Заозерный и Октябрьский Уйского района, поселках Черная речка Саткинского района, Мисяш Чебаркульского городского округа и Летягино Южноуральского городского округа. Начальная цена каждого из восьми контрактов составляет 7,98 млн рублей, еще одного (ФАП в Мисяше) — 8,01 млн рублей. Средства направят из федерального и областного бюджетов.

Согласно конкурсной документации, победителям аукционов нужно будет в мае-июне этого года провести проектно-изыскательские работы. С июня до 15 октября необходимо построить фельдшерско-акушерские пункты и поставить для них оборудование.