В Кыштымском городском округе открылись три новых ФАПа

Медицинские пункты и аптеки на их базе обслуживают жителей поселков Северный, Слюдорудник и Увильды

Новый аптечный пункт откроется в январе и в поселке Тайгинка. По словам главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, строительство поселковых фельдшерско-акушерских пунктов стало возможным благодаря федеральному проекту «Здоровое будущее».



«Мы рады, что нам удалось решить серьезную проблему, связанную с отсутствием аптечных пунктов», — говорит мэр.



В поселке Северный ФАП уже принимает пациентов. Одно из помещений нового здания специально предусмотрели под аптечный пункт. Фельдшер Сергей Кочетов уже прошел обучение и готов оказывать населению не только медицинскую помощь, но и услуги по отпуску необходимых лекарств.

В поселке Слюдорудник уже более 20 лет фельдшером в поселке работает Аниса Карипова.



«Раньше в старом ФАПе было тесно, — вспоминает Аниса Мунировна. — Теперь места хватает, уютно, и оборудование новое завезли. Могу пациентам и электрокардиограмму сделать, и анализ крови на сахар, и холестерин проверить. Все средства для оказания неотложной помощи есть. Спасибо всем, кто решал вопрос по строительству у нас фельдшерско-акушерского пункта».



В поселке Увильды тоже построен ФАП — в точности такой же, как и в Слюдоруднике. Удобство уже оценили местные жители.



«Мы очень рады такому событию. Теперь не придется лишний раз ехать в Кыштым, чтобы купить необходимые лекарства», — говорит жительница Увильдов Ольга Пономарева.

