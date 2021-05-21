В Уйском районе откроется новый ФАП за 16 миллионов рублей

Предварительную приемку учреждения провел глава Вениамин Владельщиков

В поселке Восточном завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Работы идут под контролем министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Сегодня, 21 мая, глава района Вениамин Владельщиков, главный врач районной больницы Юрий Демьянов и представители министерства строительства и инфраструктуры выехали на предварительную приемку фельдшерско-акушерского пункта. Они озвучили свои замечания подрядчику и запланировали торжественное открытие пункта для жителей поселка.

«Замечания, которые были высказаны представителями выездной комиссии, должны быть устранены в течение следующей недели. Торжественное открытие ФАПа в поселке Восточный запланировано в пятницу, 28 мая», — пояснили в пресс-службе администрации района.

Представитель районного руководства отметил, что стоимость вновь возводимого объекта системы здравоохранения составляет 16 миллионов рублей.

Это не единственный ФАП, который будет запущен в районе. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подвело итоги аукционов на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах региона.

Компания «Сети и сервис» построит фельдшерско-акушерские пункты в деревне Вандышевке и поселках Заозерном и Октябрьском Уйского района. Контракты подписаны практически на 8 миллионов рублей каждый.