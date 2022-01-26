В трех районах Челябинска построят пять детских садов

Работы на объектах начнут в этом году

В первом и втором кварталах 2022 года управление капитального строительства администрации Челябинска объявит аукционы на строительство пяти детских садов в трех районах города. Об этом на конференции «Нацпроекты. Госзакупки» рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. Работы проведут в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет».

Согласно плану администрации Челябинска, детский сад № 2 построят в микрорайоне Яблочный в Чурилово (Тракторозаводский район). Начальная цена контракта будет составлять 65,5 млн рублей. На детский сад в микрорайоне Парковый-2 (относится к Центральному району) направят 67,27 млн рублей. Три дошкольных заведения появятся в микрорайоне № 55 (Парковый) в Курчатовском районе — на улицах Габдуллы Тукая (197,19 млн рублей), Александра Шмакова (31,56 млн рублей) и Бейвеля (96,4 млн рублей).

Добавим, недавно глава Челябинска Наталья Котова объявила об открытии в конце января четырех детских садов. Два из них находятся в микрорайоне Ньютон, по одному — на улицах Овчинникова и Гранитной.