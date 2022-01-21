В Челябинске откроются четыре детских сада

Глава Наталья Котова анонсировала приемку новых дошкольных учреждений

В Челябинске уже в конце января после строительства сдадут в эксплуатацию четыре детских сада в разных районах города. Об этом глава Челябинска Наталья котова объявила на своей официальной странице «ВКонтакте».

Наталья Котова сообщила, что на следующей неделе малышей примут 4 новых детских сада.

«Два в микрорайоне „Ньютон“, где потребность в этом одна из самых высоких. Они располагаются на первых этажах жилых домов. Один из них сможет принять 75, второй 78 воспитанников. В каждом по 5 групп, музыкально-спортивный зал, медицинский блок, буфетные зоны и т. д. С понедельника начинает работать детский сад в новом микрорайоне на улице Овчинникова, который тоже расположился на первом этаже жилого дома», — сообщила мэр.

Также свои двери откроет новый детский сад на 290 мест в Ленинском районе, на улице Гранитной.

Администрация Челябинска намерена продолжить строительство детских садов и в следующем году, потому что есть микрорайоны, которые сейчас в них нуждаются: Чурилово, Академ Риверсайд, Краснопольская площадка, Ньютон и Парковый-2. В 2022 году там построят пять детских садов и еще четыре выкупят у частников.

