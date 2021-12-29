В Челябинской области открыли детский сад для грудничков

Уникальные ясли планируют принимать детей начиная с двух месяцев

В Коркино Челябинской области 29 декабря после капитального ремонта открыли детский сад на 80 мест. Два корпуса — ясли для малышей от двух месяцев до двух лет и группы для ребят постарше — разместились на улице Панарина. На торжестве побывали и журналисты Первого областного информагентства.В церемонии открытия приняли участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, председатель попечительского совета благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина и глава Коркинского района Наталья Лощинина. Они осмотрели обновленные помещения и побывали на первом новогоднем утреннике, организованном в стенах учреждения.

«Уникальный детский сад. Замечательно, что мы его открываем перед новогодними праздниками. Сегодня здесь собрались дети, чтобы поздравить друг друга, получить поздравление от Деда Мороза. И у родителей на лицах — радость. Они знают, что детский сад откроет двери 9 января»,

— отметила Ирина Текслер.

«Для детей купили мультимедийные интерактивные игры. Никогда даже в специализированных центрах я не видела, чтобы малыши считали ногами. Сама я давно хотела поиграть в песочный вулкан, что сегодня и сделала. В коридоре я вижу большие электромобили, дети смогут кататься в них на прогулке. После Нового года ребята погрузятся в эту сказку, и они ее, безусловно, достойны»,

— сказала Ирина Текслер.

Капитальный ремонт корпусов бывшего детского сада № 1 на улице Панарина в Коркино длился год и завершился в сентябре 2021-го. Признанные аварийными и пустовавшие с 2016 года здания 50-х годов привели в порядок за 228 миллионов рублей. Деньги выделила Русская медная компания (РМК).В учреждении отремонтировали кровлю, обновили и утеплили полы, перекрытия, установили пластиковые стеклопакеты и двери, заменили инженерные сети и коммуникации. Здание оборудовано системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой. На участках установлены малые формы, в группы приобрели современную мебель, игрушки и методические пособия.

«Конечно, еще остаются детские сады, требующие внимания и ремонта. Но сейчас мы существенно разгружаем дошкольные образовательные учреждения, в которых есть переполненные группы»,

— добавила Наталья Лощинина.

По словам главы Коркинского района Натальи Лощининой, открытие двух корпусов детского сада — значимое событие для жителей. Новые группы помогут полностью закрыть потребность района в местах для дошкольников.После ремонта учреждение перешло под управление детского сада № 32, главное здание которого Русская медная компания отремонтировала в 2017 году. Для ввода реконструированных зданий в эксплуатацию внесены изменения в устав дошкольного учреждения, направлен пакет документов в Роспотребнадзор для получения заключения о соответствии объекта санитарным требованиям. В настоящее время полностью укомплектованы 30 мест в яслях. Продолжается комплектация 50 мест в группах для детей от двух лет.

«Ясли на улице Панарина, 4 будут принимать детей от двух месяцев до двух лет. Здесь есть пеленаторы, манеж, ходунки и индивидуальные столики для кормления. Детей младше года пока четыре. Мамы по желанию могут находиться с ними в учреждении. Для кормления есть специально оборудованные комнаты „Мать и дитя“. Остальные малыши будут получать смеси и специализированное протертое питание. Для его приготовления пищеблок оборудован всем необходимым. Присматривать за детьми будут четыре человека — два воспитателя и два младших воспитателя»,

— рассказала заведующая детским садом № 32 в Коркино Наталия Бакина.

Подросшие малыши перейдут в главный корпус детского сада № 32 на Ленина, 11А. Там предусмотрены группы для ребят с двух до пяти лет. А на Панарина, 1 расположатся группы для детей от 5 до 7 лет.

«РМК в местах своего присутствия реализует важные социальные проекты. Например, в этот ФОК компания вложила 220 миллионов рублей, в детский сад № 32 вложено 228 миллионов. Мы не смогли бы себе позволить построить эти объекты на бюджетные деньги»,

— отметила Ирина Текслер.

