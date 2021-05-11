Управление капитального строительства администрации Челябинска подвело итоги аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства детского сада № 2 в микрорайоне Яблочный в Чурилово. Его возведут на участке по улице Конструктора Духова между домами 7, 11 и 13. Дошкольное учреждение общеразвивающей направленности будет рассчитано на 150 мест.
Победителем торгов стало ООО «Архитектурная мастерская Маркштетера». Компания предложила разработать проект и провести изыскательские работы за 2,8 млн рублей при начальной цене контракта 3 млн рублей. Средства направят из бюджета Челябинска. Проектирование детского сада проведут в рамках муниципальной программы по капитальному строительству.
Согласно техзаданию, подрядчику нужно выполнить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы в течение 140 рабочих дней после подписания контракта, но не позднее 30 ноября этого года. К проектированию компания должна приступить в конце мая — начале июня.
В здании будут все необходимые для детского сада помещения — раздевалка, игровая, спальня, буфет, туалеты, залы для музыкальных и спортивных занятий, а также комнаты охраны и уборочного инвентаря, санузлы для персонала, пищеблок, медицинский блок, кладовые для продуктов, прачечная. На территории рядом следует запроектировать места для спокойных и подвижных игр, игровых и спортивных комплексов, песочниц, скамей и теневых навесов. Срок строительства дошкольного учреждения пока что не сообщается.
Отметим, что в микрорайоне Яблочный работают детский сад № 44 и школа № 116. Улучшить транспортную доступность действующих образовательных учреждений, а также нового, поможет ремонт улицы Конструктора Духова. Объект в середине апреля посещал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Тогда же стало известно, что дорогу вместо 2022 года сдадут в октябре этого. На улице также оборудуют тротуары, установят освещение и остановки.
По данным базы «СБИС», ООО «Архитектурная мастерская Маркштетера» зарегистрировано в 2014 году в Челябинске. Фирма включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, входит в ассоциацию «Сфера проектировщиков». В 2020 году чистая прибыть компании составила 6,3 млн рублей. Мастерская участвовала в 69 аукционах, победив в 25 из них. Общая сумма контрактов — 51,7 млн рублей. Ранее в этом году компания получала право на проектирование детского сада в микрорайоне Парковый-2. В 2019 году фирма проводила авторский надзор за строительством детского сада в микрорайоне Яблочный.
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