В проблемном ЖК «Бриз» в Челябинске этим летом сдадут две высотки

Долгожданные квартиры получит более 250 дольщиков

Фонд защиты дольщиков Челябинской области готовится к сдаче двух многоквартирных домов в жилом комплексе «Бриз». Микрорайон находится на улице Набережной в региональном центре. Подрядчики фонда заканчивают возведение двух очередей дома № 4. Документацию, нужную для ввода высоток в эксплуатацию, приводят в соответствие с требованиями. Этот вопрос обсуждали на публичных слушаниях. Фонд получил одобрение горожан, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«У нас вопрос по получению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и внесения изменений в разрешение на строительство. Объекты вводятся в эксплуатацию, поэтому нужно привести документацию в соответствие с нормами. Первый дом сдадут в июне, второй — в июле — августе», — рассказала представитель регионального фонда защиты дольщиков Елена Федорова.





В первой очереди дома № 4 — десятиэтажке — будет 179 квартир на 192 человека. Этот дом достраивает челябинская компания «Связь Строй Сервис». Вторая очередь дома № 4 будет высотой 16 этажей. В жилом здании предусмотрено 80 квартир на 107 человек. Работы ведет местная организация «Строймеханизация». Рядом с высотками обустроят несколько площадок — детскую игровую, спортивную, для отдыха. Будет две парковки — примерно на 120 машино-мест.





Обе очереди четвертого дома возводила фирма «СтройДом» из группы компаний «Серебряный ключ». Сдать высотки застройщик обещал в четвертом квартале 2019 года. Но планы не были выполнены. В октябре 2019-го организацию признали банкротом. Владелец ГК «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с 3,8 млрд рублей дольщиков. Пострадавшими от действий бизнесмена являются 2700 человек. Обманутыми из-за действий девяти строительных компаний оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска. В июне 2021 года прокуратура Челябинской области направляла в Калининский районный суд Челябинска уголовное дело.

Дольщиками ЖК «Бриз» всего являются более 500 человек. В сентябре 2019 года ЮУ КЖСИ достроила первую очередь дома № 5. Дольщики двух очередей дома № 9 получили денежные компенсации. Эти недострои в 2022 году купила ЮУ КЖСИ. Высотки появятся на месте заброшенных зданий до конца 2024 года. Фирма «Энергостандарт» из Копейска должна ввести в эксплуатацию дома № 5/3 и № 5/4.