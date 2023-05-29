Полпред президента в УрФО поручил разобраться с вопросами обманутых дольщиков до конца 2023 года

В округе насчитывается 39 проблемных строек

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время совещания с главными федеральными инспекторами округа затронул тему обманутых дольщиков. Всего на Урале, в том числе в Челябинской области, остается 39 проблемных объектов, отметили в пресс-службе полпреда.

В числе проблемных объектов округа — 29 домов, по которым 2,6 тысячи человек заключили договоры долевого участия. Владимир Якушев отметил, что это принципиальный вопрос.



«На территории УрФО к концу года не должно остаться ни одного обманутого дольщика. У нас есть планы, и мы в них укладываемся», — подчеркнул полпред.

В конце второго квартала в Челябинске и Екатеринбурге из числа проблемных исключат семь объектов, так в правах восстановят 310 человек. А во втором полугодии решат вопросы оставшихся 32 строек.

Напомним, во дворах на пересечении улиц Доватора и Воровского в Челябинске восемь лет не могли достроить высотку. В 2021 году на объекте закипела работа, и в начале лета 2022-го около сотни дольщиков получили заветные ключи от квартир. Корреспондент ИА «Первое областное» ранее побывал в доме и пообщался с дольщиками.