Два новых дома построят в проблемном ЖК «Бриз» в Челябинске

Жилые здания появятся на берегу реки Миасс

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ, создана правительством Челябинской области) построит два дома на территории жилого комплекса «Бриз». Он находится на улице Набережной в Челябинске. Компания победила в аукционе на право аренды земельного участка, а также получила возможность достроить до сих пор не сданные дома. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе АО «ЮУ КЖСИ».

«С правом аренды застройщик получил право на достройку объектов. На участке планируется возведение двух очередей: 16-этажная секция серии „Таганай“ и две 10-этажные секции 97-й серии. Всего 256 квартир. Никаких обременений на земельном участке нет, все дольщики данного дома ЖК „Бриз“ получили денежные компенсации от федерального Фонда развития территорий. По срокам информации пока что нет. Земля еще оформляется», — комментируют в ЮУ КЖСИ.

Фонд развития территорий выставлял на продажу две очереди дома № 9. Дольщики этих объектов получили компенсации в конце 2020 года. Достраивать дома за бюджетные средства оказалось невыгодно. Два недостроя жилого комплекса «Бриз» продали за 15,7 млн рублей.





«Участок в Челябинской области перейдет к АО „ЮУ КЖСИ“. Площадь участка составляет почти 6,2 тыс. кв. метров. Он находится по адресу: Челябинск, улица Шенкурская, улица Болейко, набережная реки Миасс, улица Братьев Кашириных. Данный район отличает развитая транспортная и социальная инфраструктура. Близость реки делает территорию привлекательной для проведения досуга», — поясняет главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Вид разрешенного использования участка — проектирование и строительство комплекса жилых домов и зданий общественного назначения. Дома серии «Таганай» от ЮУ КЖСИ уже есть в 50-м микрорайоне Паркового. В таких постройках имеются студии, одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 26 до 59 квадратных метров с двумя видами отделки, скоростные лифты, а на первых этажах — магазины, детские центры, социальные учреждения и точки бытового обслуживания. Дворовое пространство закрытое, есть детские площадки. Дома 97-й серии хорошо известны челябинцам. Типовые «панельки» состоят из одно-, двух- и трехкомнатных квартир, на первых этажах нет балконов, а в подъездах отсутствуют «карманы» и есть мусоропровод. Лифт ходит до предпоследнего верхнего этажа.





Застройщиком жилого комплекса «Бриз» являлась фирма «СтройДом» из группы компаний «Серебряный ключ». В октябре 2019 года организацию признали банкротом. Если бы дома № 9.1 и № 9.2 достроили, они имели бы 7,8 тыс. квадратных метров жилой площади и 233 квадратных метра коммерческой.

Дольщиками жилого комплекса «Бриз» являются более 500 человек. Многие еще ждут свои квартиры. В сентябре 2019 года с финансированием от фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ в эксплуатацию ввели первую очередь дома № 5.1. К 30 сентября этого года московская компания «Дель Мар» должна достроить первую очередь дома № 4. Вторую очередь высотки сдаст до 30 августа 2023 года фирма «Строймеханизация». Компания «Энергостандарт» из Копейска к 31 мая 2023 года введет в эксплуатацию третью очередь дома № 5.1, а к 30 августа 2023-го — дом № 5.4.