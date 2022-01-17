На достройку проблемного дома в Копейске направят 124 млн рублей

Объект сдадут летом этого года

Фонд «Защита прав дольщиков в Челябинской области» объявил аукцион на достройку дома по улице Фонвизина, 7 в Копейске. Итоги подведут 4 февраля. Начальная цена контракта составляет 124,2 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

Строительство дома в Копейске проводилось с 2015 по 2017 годы. Компанию «Инман», возводившую объект, признали банкротом в декабре 2019 года. Решение о завершении строительства проблемного дома в сентябре 2020 года принял федеральный Фонд защиты дольщиков. Положительное заключение госэкспертизы, разрешающее достройку, получено в конце 2021 года.

Дом на улице Фонвизина, 7 в Копейске имеет два подъезда и 10 этажей. Из 120 квартир 39 — однокомнатные, 81 — двухкомнатная. Общая площадь жилья с учетом балконов — 4,4 тыс. кв. м. Квартиры в этом доме ждут 70 дольщиков. Высотку планируется сдать согласно графику работ к 1 июля 2022 года.

ООО «Инман» входило в группу компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. Все его организации признаны банкротами. Сам руководитель ГК с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Отметим, в октябре 2021 года стало известно, что Фонд защиты прав дольщиков получит еще один долгострой ГК «Серебряный ключ» — на Коммунистическом проспекте, 33 в Копейске. Планируемый срок сдачи объекта ООО «Фирма Челябстройподрядчик» (признано банкротом в феврале 2020 года) — третий квартал 2023 года. Квартиры получат 198 дольщиков.