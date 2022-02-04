Проблемный дом в Копейске достроит челябинская компания

Жилую высотку сдадут летом текущего года

Компания «Связь строй сервис» из Челябинска победила в аукционе на достройку дома по улице Фонвизина, 7 в Копейске. Конкурс проводил фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области. Начальная цена контракта составляла 124,2 млн рублей. Челябинцы снизили стоимость работ до 121,78 млн рублей, следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок.

Всего на участие заявлялись четыре компании, одну не допустили до конкурса. Вторым претендентом стало ООО «Стройоптимум» из Златоуста, предложившее достроить жилой дом за 117,92 млн рублей.

Дома в Копейске на улице Фонвизина строили в 2015—2017 годах. В декабре 2019-го застройщика ООО «Инман» признали банкротом. В сентябре 2020 года федеральный Фонд защиты дольщиков принял решение завершить строительство проблемного дома. Положительное заключение на достройку госэкспертиза выдала в конце 2021 года.

Дом на улице Фонвизина, 7 в Копейске имеет два подъезда и 10 этажей. Из 120 квартир 39 — однокомнатные, 81 — двухкомнатная. Общая площадь жилья с учетом балконов — 4,4 тыс. кв. м. Квартиры в этом доме ждут 70 дольщиков. Высотку планируют сдать согласно графику работ к 1 июля 2022 года.

ООО «Инман» входило в группу компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. Все его организации признаны банкротами. Сам руководитель ГК с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Отметим, в октябре 2021 года стало известно, что Фонд защиты прав дольщиков получит еще один долгострой ГК «Серебряный ключ» — на Коммунистическом проспекте, 33 в Копейске. Планируемый срок сдачи объекта ООО «Фирма Челябстройподрядчик» (признано банкротом в феврале 2020 года) — третий квартал 2023 года. Квартиры получат 198 дольщиков.

По данным базы «СБИС», ООО «Связь строй сервис» работает с октября 2017 года. Основной вид деятельности — аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Организация входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. Чистая прибыль в 2020 году составляла 114 тыс. рублей. Компания участвовала в 40 аукционах, победила в 12-ти. По их итогам заключили контракты общей суммой 51,2 млн рублей. Осенью 2021 года «Связь строй сервис» получил четыре договора на реализацию инициативных проектов в Магнитогорске по устройству освещения, пешеходных дорожек и парковок.