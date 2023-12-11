На базе ЮУрГУ создадут передовую инженерную школу «Сердце Урала»

Там специалисты будут разрабатывать технику нового поколения

На базе Южно-Уральского государственного университета создадут передовую инженерную школу «Сердце Урала», специалисты которой будут разрабатывать технику нового поколения. Речь идет о двигателях новой формации, устройствах для «умного города», интеллектуальной системы управления спецтранспортом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



На прошлой неделе Совет по грантам под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова рассмотрел проекты развития университетов, на базе которых создадут передовые инженерные школы. На конкурс поступило 73 заявки. В финале заслушали 57 претендентов из 40 регионов, в итоге отобрали 20 вузов-победителей. ЮУрГУ вошел во вторую группу с финансированием в 2024 году — 230,4 млн руб.

«Перед страной и нашим регионом стоит ответственная и важная задача, обозначенная президентом России, — обеспечение технологического суверенитета. Челябинская область всегда являлась одним из центров машиностроительной индустрии. И передовая инженерная школа, которую мы планируем открыть на базе Южно-Уральского государственного университета, поможет нам воспитать инженерных лидеров отрасли, создаст образовательную среду нового поколения, в том числе вовлечет школьников в инженерные науки. А самое главное — решит проблемы дефицита высококвалифицированных инженерных кадров. Сейчас в регионе не хватает конструкторов, технологов, техностартеров. Передовая инженерная школа ЮУрГУ совместно с крупными индустриальными партнерами должна обеспечить создание спецтехники нового поколения, включая разработку спецтехники для умных городов, модельного ряда двигателей новой формации двойного назначения, интеллектуальных систем управления спецтранспортом. Кроме того, мы строим в области межуниверситетский кампус мирового уровня, и инженерные школы должны стать фактически его сердцем», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Инженерная школа станет центром притяжения талантливых студентов Межуниверситетского кампуса Челябинской области, сказали в пресс-службе регионального правительства. Планируется, что к 2030 году будет выпущено более 1,5 тысячи инженеров, технологов и конструкторов. Специалистов будут готовить совместно с автозаводом «Урал», Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, Уральским дизель-моторным заводом, Челябинским тракторным заводом — Уралтрак.

Методологии инженерной школы планируют тиражировать в пять вузов, в том числе в Донбасский ГТУ.

По словам Валерия Фалькова, передовые инженерные школы в вузах изменят образовательный процесс.

«В школах создается близкая к реальному производству среда для образования и исследований. Критически важно создавать в университетах специальные пространства для технологического эксперимента и прототипирования. Студенты должны учиться и работать в лабораториях с современным оборудованием», — сказал глава Минобрнауки России.

«Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. С такими школами уже работают такие компании, как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур Холдинг» и «Газпром нефть». В 2024 году из федерального бюджета вузам — участникам проекта выделят более 18,3 млрд рублей, из которых почти 4,5 млрд рублей получат новые передовые инженерные школы.