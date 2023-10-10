Челябинский межуниверситетский кампус получил награду на престижной премии в Москве

Южноуральское начинание отметили в спецноминации «Инвестиции в будущее»

В Москве прошла церемония награждения лауреатов первой премии инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства «Ведомости. Импульс». На этой церемонии особую награду в спецноминации «Инвестиции в будущее» получил проект межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области.

Премия, учрежденная деловым изданием «Ведомости», вручается за развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры и государственно-частного партнерства, а также за реализацию наиболее социально значимых отечественных инфраструктурных проектов.

В этом году на премию выдвинули 57 проектов из разных сфер: дорожного строительства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и коммунальных услуг. Экспертное жюри оценивало проекты с учетом различных факторов, включая стадию их реализации, отраслевую специфику и общую экономическую ситуацию.

Проект межуниверситетского кампуса в Челябинской области получил награду в специальной номинации «Инвестиции в будущее». Награду получил гендиректор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов. В своем выступлении он отметил, что благодаря слаженной работе команды проект развивается согласно графику. Межуниверситетский кампус создают в рамках нацпроекта «Наука и университеты».





«Победа в специальной номинации отмечает очевидные промежуточные успехи проекта. В то же время это вызов для будущей победы в номинации “Социальная инфраструктура”», — отметила в своем обращении первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, в первых зданиях кампуса уже начали отделочные работы. Все три этапа строительства будут завершены к концу 2025 года.