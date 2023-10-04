В первых зданиях челябинского межуниверситетского кампуса начали отделочные работы

Алексей Текслер доложил Валерию Фалькову о ходе строительства объекта мирового уровня

Все три этапа строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске будут завершены к концу 2025 года. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время совещания под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Глава региона обозначил, на каком этапе находится возведение объекта и что планируется сделать дальше. Кроме того, обсудили и смысловое наполнение будущего кампуса и основные научные направления, которые будут развивать на площадке мегавуза.

«У нас три этапа, первый этап — это строительство двух гостиниц, как и обещали, в марте работу завершим: возведены здания, наполовину завершили в них остекление и начали отделочные работы. По второму этапу закончили проектирование, в настоящий момент проходим государственную экспертизу и будем начинать строительство. Готовим строительную площадку и будем продолжать работу», — сказал губернатор.

По словам главы региона, сейчас проектируется третий этап строительства — учебно-научный комплекс, состоящий из модульных конференц-залов и учебно-лабораторного комплекса. Разработка этого проекта подойдет к финишу уже в этом году, а в начале 2024 года предстоит пройти экспертизу. Сейчас виден облик двух семиэтажных гостиниц, где будут жить студенты, педагоги и научные работники (168 мест). Далее планируется возвести еще два семиэтажных корпуса и четыре гостиницы высотой в 16 этажей. Все работы ведутся по графику, хотя и сроки довольно сжатые.





«Алексей Леонидович, спасибо вам за то, что все детали вы лично держите на контроле. Другого варианта построить такие сложные объекты в короткие сроки в принципе нет», — подчеркнул Валерий Фальков.

Что касается смыслового наполнения челябинского кампуса, то выделены три основных научных направления. Речь идет о новых материалах, специальном машиностроении и так называемых живых системах, где углубленно изучают генетику, биологию и экологию. Все эти направления будут объединены одной платформой на основе информационных технологий и искусственного интеллекта.

Создание межуниверситетского кампуса ведется в рамках проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». Кстати, недавно с проектом ознакомилась делегация из Башкортостана, где возводят подобный мегавуз. Стороны намерены совместно развивать свои кампусы. Журналисты ИА «Первое областное» недавно побывали на стройплощадке кампуса, расположенной возле ЧелГУ.