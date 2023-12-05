В Магнитогорске установят новые зарядные станции для электромобилей

Развитие инфраструктуры происходит по всему региону

Новые зарядные станции для электромобилей появятся в Магнитогорске. Об этом по время прямой линии сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона ответил на вопрос жителя Магнитки Акима, который планирует купить электромобиль. Мужчина отметил, что это экологичный и недорогой в обслуживании вид транспорта.

«Я считаю, что в каждом современном регионе должны быть зарядные станции. Развитие электротранспорта — мировой тренд. С 2019 года мы начали эту работу. Первые зарядные станции устанавливали с „Россетями“. В Магнитогорске есть зарядная станция. Она продвинутая, быстрая, ее открывали с „Россетями“, она на три машины»,— говорит Алексей Текслер.

Сейчас в Челябинской области почти 80 зарядных станций, в том числе высокоскоростные. Большая часть находится в Челябинске, где и много электротранспорта. Кроме того, в этом году зарядные станции установили в Пласте и Миассе. На трассе М-5 в сторону Башкирии и в сторону Екатеринбурга тоже есть станции, чтобы можно было заряжать электромобили не только в городах.

«Мы должны удовлетворять потребности автолюбителей. Это и вопрос экологии. Мы установили льготы по транспортному налогу для электромашин, по налогу на имущество для тех, кто развивает зарядную инфраструктуру. Вошли в федеральную программу. В этом году введем порядка 13 новых станций, причем быстрых. Если более 150 кВт — за 30—40 минут можно зарядить машину. На следующий год порядка 30 зарядных станций планируем установить с поддержкой государства. В рамках этих планов Магнитогорск тоже будет участвовать»,— отмечает Алексей Текслер.

Губернатор также сообщил, что правительство России планирует развивать программу производства электромобилей. В регионе же перед застройщиками стоит задача при проектировании и планировании новых микрорайонов учитывать зарядную инфраструктуру.

Отметим, что в рамках пилотного проекта министерства энергетики РФ по развитию этого направления челябинским предпринимателям компенсируют 60% расходов на установку электростанций и 30% трат на техническое присоединение. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 73 млн рублей. В Челябинске инфраструктуру развивают несколько инвесторов — «Электрокарс Рус», «МРСК Урала», «Интерсвязь», «ЭЗС Русгидро», Punkt E и Hyper.

Добавим, что электромобилей в Челябинской области уже более 300. Предполагается, что к 2030 году этот вид транспорта займет до 15% регионального авторынка.