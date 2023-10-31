Челябинским предпринимателям компенсируют 60% затрат на установку зарядных станций для электрокаров

Южный Урал вошел в пилотный проект Минэнерго России

Челябинским предпринимателям компенсируют 60% расходов из бюджета на установку электростанций и 30% трат на техприсоединение в рамках пилотного проекта Минэнерго России по развитию электрозаправочной инфраструктуры. На эти цели в областном бюджете 2023 года предусмотрено 73 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

В Челябинской области активно реализуются мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Одно из направлений этой работы — перевод транспорта на экологические виды топлива, в том числе электричество. В 2022 году владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога на 5 лет. В этом году по решению губернатора Алексея Текслера регион подключился к пилотному проекту Минэнерго России по развитию электрозарядной инфраструктуры.

Предприниматели могут получить субсидию на установку быстрой электрозарядной станции в размере 60% от фактически понесенных затрат, но не более 1,86 млн рублей. Также субсидируются затраты на технологическое присоединение таких объектов к сетям электроснабжения в размере 30% от затрат. Изначально планировался объем субсидирования этих работ не более 900 тыс. рублей, но из-за дороговизны процедуры техприсоединения по поручению губернатора Алексея Текслера эта сумма доведена до 3,75 млн рублей. Общая сумма, предусмотренная в бюджете на оказание этих мер поддержки в 2023 году, составляет почти 73 млн рублей.

«Поддержка развития сети электрозарядных станций в регионе направлена на создание условий для развития в Челябинской области электротранспорта как более экологичного и экономичного вида транспорта. При этом важно, чтобы зарядные станции были размещены в удобных для водителей локациях, в том числе предусматривающих комфортные путешествия на дальние расстояния», — считает министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Первую заправку для «зеленых» автомобилей в рамках проекта Минэнерго ввели в эксплуатацию в Миасском городском округе на трассе М-5 «Урал». Это высокоскоростная станция (150 кВт), которая имеет три вида разъемов: CHAdeMO, GB/T и CCS Combo 2.

До конца года в Челябинской области планируется запустить еще 12 таких объектов. План на 2024 год — 30 зарядных станций. Всего в регионе функционирует 62 электрозарядные станции, из них пять — высокоскоростные.