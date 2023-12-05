В Магнитогорске построят современный многопрофильный медицинский центр

Комплекс появится на территории парка «Притяжение»

Госэкспертиза Челябинской области согласовала строительство многопрофильного медицинского центра на 660 мест в Магнитогорске. Он появится на территории парка «Притяжение» между улицами Зеленой, Советской и Труда. Положительное заключение выдали на проектную документацию и инженерные изыскания. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

О строительстве многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске объявлял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Заявление прозвучало во время послания к Законодательному собранию региона в июне 2020 года. Появление медцентра увеличит возможности для оказания всесторонней медицинской помощи.

Застройщиком выступает министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Проект создавала компания «Гипроздрав-регион», входящая в институт «Гипрогор». Площадь многопрофильного медицинского центра превысит 94,5 тысячи квадратных метров.





В комплексе оборудуют лечебно-диагностическое отделение, хирургический палатный блок на 485 коек (там оборудуют 15 операционных), реабилитационный блок на 30 коек, акушерский палатный блок на 70 коек (с двумя операционными), инфекционный блок на 75 коек (с бактериологической и ПЦР-лабораториями). В медицинском центре будут оказывать как первичную медико-санитарную помощь, так и специализированную и высокотехнологичную медпомощь.

«Ожидается, что открытие медицинского центра выведет на новый уровень развитие медицины в Магнитогорске. Его запуск позволит охватить не только население города, но и близлежащих районов»,— отмечают в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Добавим, что «Гипрогор» разрабатывал генеральные планы Челябинска в 2019 и 2021 годах. Последний документ в итоге приняли. Компания занимается проектированием больничного комплекса в Златоусте. Кроме того, по документации «Гипрогора» строят новое здание для Арбитражного суда Челябинской области.