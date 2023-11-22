Эксперты Минстроя РФ сравнили магнитогорское «Притяжение» с ВДНХ

В Челябинской области проходит всероссийское совещание по городской среде

Сегодня, 22 ноября, в Челябинской области проходит выездное заседание Экспертного совета при Минстрое РФ по формированию комфортной городской среды. Работа совета началась в Магнитогорске, где состоялось пленарное заседание. Также гости побывали на городском курорте «Притяжение», который они сравнили с ВДНХ и столичным парком «Сокольники». Об этом пишет пресс-служба администрации Магнитогорска.

«Это действительно амбициозный проект, поражающий своим масштабом. Территория введенного объекта сопоставима со всемирно известными парками России — „Сокольники“ и ВДНХ. И в Челябинской области нет схожих по подобному размаху проектов»,— отметила советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец.

Для делегации была организована экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат и в соцгород — жилой район 30-х годов в левобережье Магнитогорска, спроектированный советскими и западноевропейскими специалистами. В этой части города располагается сквер имени П. И. Чайковского, который реконструировали в рамках нацпрограммы в прошлом году.

На последующем заседании в здании городской администрации архитекторы и планировщики, специалисты в области урбанистики со всей России обсудили лучшие практики и социально-экономические эффекты благоустройства.

«Нам сегодня предоставлена возможность оценить проект развития городской среды, чтобы мы смогли увидеть результаты деятельности на примере Челябинской области. Сегодняшнее заседание позволит провести какие-то промежуточные итоги. Результат виден по всей стране: обновляются улицы, площади, парки. Меняется настроение жителей, люди охотно осваивают новые пространства и наполняют их жизнью. Вместе с нашими жителями меняемся и мы. Сегодня мы стали глубже понимать проблематику городской среды»,— отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

«Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы имеем все практики по благоустройству. Но нам очень важно ваше мнение, мы можем применить ваши советы. Нам есть чем гордиться, есть чем удивить в регионе и в Магнитогорске, в частности»,— сказал в свою очередь заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Заседание экспертного совета продолжится 23 ноября в Челябинске и Кыштыме, а 24 ноября — в Миассе.