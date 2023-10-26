В магнитогорском парке «Притяжение» сделают двухуровневый фонтан

Его откроют в июле 2024 года

В парке «Притяжение» в Магнитогорске начали строить двухуровневый светомузыкальный фонтан. Первый уровень будет выполнен так, чтобы в нем могли плескаться дети. Верхний уровень будет построен в виде классической чаши, сообщили в пресс-службе ММК.

В настоящий момент вырыт котлован под подземные технологические помещения, в котором проводятся работы по заливке монолитных железобетонных конструкций.

Объект разместится между центральной и северной входными группами парка «Притяжение». Проектировщиком выступает ООО «Мосинжпроект», а подрядчиком — «Фонтан Град».

Новый фонтан будет светомузыкальным, высота основной струи будет достигать 30 метров. На водном экране посетители «Притяжения» увидят шоу с имитацией расплавленного металла.

Запустить в работу новый фонтан планируется ко Дню металлурга в июле 2024 года.

Первый светомузыкальный фонтан в «Притяжении» начал работу в 2022 году, когда была открыта первая очередь городского курорта. Магнитогорцы в теплое время года специально приходят в «Притяжение», чтобы увидеть видеопроекции на воде и лазерные шоу (общее число посетителей городского курорта к настоящему времени превысило 2 млн человек).

Вторую очередь парка открыли в июле 2023 года.