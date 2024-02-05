В парке «Притяжение» в Магнитогорске построят АРТ‑квартал

Там появятся магазин с сувенирами и общепит

В Магнитогорске в День металлурга в парке «Притяжение» в этом году откроют АРТ-квартал. Это пространство, в котором появятся общепит и магазины, сообщили в пресс-службе курорта.

«Новая локация распахнет свои двери в главный праздник Магнитогорска — День металлурга — 2024. Необычное сооружение появится в северной части городского курорта „Притяжение“. АРТ-квартал будет предназначен под ресторан, магазин собственной сувенирной продукции курорта премиум-класса», — рассказали в пресс-службе.





АРТ-квартал вместит в себя три этажа общей площадью 1005 квадратных метров. Рядом с объектом расположены уличные парковки и остановки общественного транспорта.

С территории АРТ-квартала будет удобнее всего смотреть на новый светомузыкальный фонтан, уточняют в пресс-службе. Его также откроют ко Дню металлурга.

«Его конструкция соединит воду, свет, огонь и музыку. Фонтан впечатляет размерами: общая площадь — 3560 квадратных метров», — добавили в пресс-службе.

Курорт «Притяжение» строят в несколько этапов. В рамках реализации проекта будет освоено 400 гектаров. Парк с комплексом зданий и сооружений будет работать круглый год.

Напомним, на территории курорта планируют построить многофункциональный медицинский центр. Проект строительства объекта согласовала Госэкспертиза Челябинской области. По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, планируется сделать все, чтобы приступить к работам в 2025 году.

Кроме того, в «Притяжении» строится детский крытый парк развлечений, где сделают «летающий» кинотеатр и мультимедийный парк «Мастерская снов». Его планируют открыть в 2025 году ко Дню металлурга.