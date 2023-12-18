В Кунашакском районе птицефабрика построит очистные сооружения

Предприятие решит давнюю экологическую проблему

В поселке Муслюмово Кунашакского района в 2024 году начнется строительство очистных сооружений. Они появятся на территории птицеперерабатывающего комплекса ООО «Уральская мясная компания» (входит в группу «Черкизово»). Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в пресс-службе холдинга. Птицефабрика с запуском собственных очистных сооружений обеспечит улучшение экологии в муниципалитете.

«В данный момент идет проектирование и подготовка рабочей документации, получено положительное заключение негосударственной экспертизы, готовится закупка технологического оборудования. Инвестиции в проект превысят 1,1 миллиарда рублей, из которых 640 миллионов рублей будет направлено на закупку оборудования»,— рассказали ИА «Первое областное» в «Черкизово».

Отметим, что положительное заключение экспертизы выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Строительство очистных сооружений включает возведение необходимых зданий, объектов инфраструктуры, инженерных сетей, организацию подъездных путей, проведение благоустройства. Выход на проектную мощность запланирован на май 2025 года, пояснили в группе «Черкизово». Объем очищаемых стоков составит 5 тысяч кубических метров в сутки.

Ранее в пресс-службе администрации Кунашакского района сообщали, что птицефабрика не связана с поселковым коллектором, но направляет туда часть отходов. Надзорные органы не раз фиксировали сбросы в реку Течу. Жаловались на отходы и жители муниципалитета.

Кунашакская птицефабрика открылась в 2013 году. Инвестиции в запуск составляли 10,5 миллиарда рублей. Предприятие выпускает более 50 тысяч тонн мяса птицы в год. На производстве работают более 1 тысячи сотрудников. Птицефабрика входит в группу компаний «Здоровая ферма», которая ранее принадлежала депутату Госдумы и челябинскому бизнесмену Олегу Колесникову, а затем «Траст — Птицеводческий холдинг». В конце 2022 года «Здоровую ферму» купила на торгах группа «Черкизово». Эту сделку через суд оспаривает компания из Москвы.