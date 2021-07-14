Жители Кунашакского района вновь пожаловались на слив отходов птицефабрики

По словам сельчан Муслюмово, кто-то пытался скрыть следы выбросов с помощью трактора

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В Кунашакском районе жители села Муслюмово вновь пожаловались на слив отходов птицефабрики. На прошлой неделе жители нашли куриные останки в реке Теча, а на этой — увидели новые следы нечистот возле леса. Люди считают, что это жиры. Активисты сняли участок поля на видео, которое во вторник, 13 июля, опубликовали в соцсетях.

«Изгадили все близлежащие поля. Раньше здесь росли грибы, я приходил, собирал», — рассказал автор видео за кадром.

В среду, 14 июля, жители Муслюмово заметили в поле следы трактора. Они утверждают, что техника застряла, когда пыталась скрыть следы слива жиров с птицефабрики. Фото с места событий очевидцы опубликовали в группе «Тюльпан.ку | Новости Кунашакского района» в соцсети.

ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в Минэкологии Челябинской области. В ведомстве уточнили, что знают о ситуации и на место выезжали сотрудники министерства. Более подробную информацию пообещали предоставить позже.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что по факту публикаций в соцсетях будет проведена проверка. Сотрудники ведомства совместно с представителями Россельхоза посетят Муслюмово.

Напомним, ранее жители села Муслюмово обнаружили на месте слива нечистот в реку Теча куриные останки. Люди пожаловались на загрязнение водоема и ужасный запах, исходящий от воды. В региональном Минэкологии объяснили, что на местных очистных неоднократно нарушали природоохранный закон.