Птицефабрика в Кунашакском районе построит очистные сооружения после жалоб жителей

Запуск установок поможет решить давнюю экологическую проблему

В поселке Муслюмово Кунашакского района состоялась встреча руководства местной птицефабрики с представителями власти и жителями. Предприятие представило дорожную карту по строительству локальных очистных сооружений. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

От птицефабрики на собрании был директор по охране труда и промышленной безопасности ООО УК «Траст — Птицеводческие активы» Залим Абазов. Эта организация управляет группой компаний «Здоровая ферма». В нее входит Кунашакская птицефабрика (ООО «Уральская мясная компания»).

В графике, который имеется в распоряжении ИА «Первое областное», строительство очистных сооружений распределено на два этапа. Первоочередные мероприятия планируется реализовать в 2022 году. В марте будет подготовлен и проведен аукцион на разработку проектной документации, оформлены земельные участки под систему очистки и линейные объекты, а также удостоверение на подключение к инженерным коммуникациям птицефабрики. В июле планируется провести изыскания. В декабре компания намерена пройти негосударственную экспертизу проекта и получить разрешение на строительство. При этом в октябре — ноябре этого года птицефабрика планирует соорудить подземные резервуары и фундамент.

К строительству зданий приступят в апреле 2023 года. До июля планируется возвести здания, объекты инфраструктуры, инженерные сети. В августе — сентябре ожидается поставка оборудования для очистных сооружений. На заключительном этапе, который в дорожной карте охватывает август — декабрь 2023 года, построят подъездные пути, проведут благоустройство, обучат персонал, получат разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Финансировать строительство очистных сооружений будет УК «Траст — Птицеводческие активы». Объем вложений не раскрывается. В администрации района это связывают с тем, что проект коммерческий, и в нем возможны изменения.

«Руководство птицефабрики планирует ежеквартально отчитываться об этапах реализации проекта, выступать с докладами. На прошедшей встрече была создана комиссия. В нее вошли представители регионального Минсельхоза, администрации района и Муслюмово, а также жители поселка. Очистные сооружения будут строиться на территории птицефабрики. Она не связана с поселковым коллектором, но все же направляет туда часть отходов. Проблема давняя. Компании нужно самой ее решить. Думаю, что к строительству очистных сооружений будет пристальное внимание как населения, так и проверяющих органов», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» пресс-секретарь администрации Кунашакского района Ильдар Яматов.

Проблема со стоками птицефабрики ООО «Уральская мясная компания» обострилась летом 2021 года. Жители Муслюмово заявляли, что предприятие сбрасывает отходы куриного производства на поля и в реку Течу, жаловались на нашествие мух и зловонный запах. В сентябре прошлого года прокуратура Челябинской области за нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения оштрафовала птицефабрику на 850 тыс. рублей. Тогда же было возбуждено несколько административных дел за экологические нарушения в отношении компании «Эрида», арендующей очистные сооружения у муниципалитета. Общая сумма выписанных штрафов — 320 тыс. рублей. Кроме того, министерство экологии региона предлагало администрации района расторгнуть договор аренды с этим ООО в связи с неисполнением его условий. В ноябре прошлого года Уральское управление Росприроднадзора признало незаконным сброс помета птицефабрикой в реку Течу. Ведомство начинало административное расследование из-за нарушения правил охраны водных объектов.

Кунашакская птицефабрика начала работу в 2013 году. Инвестиции в запуск составляли 10,5 млрд рублей. Предприятие ежегодно производит более 50 тысяч тонн мяса птицы (охлажденное и замороженное). На производстве работают более 1 тыс. сотрудников. Птицефабрика входит в группу компаний «Здоровая ферма», головное ООО которой — «Уралбройлер» — ранее принадлежало депутату Госдумы Олегу Колесникову. Весной 2016 года ГК купило ПАО «Русгрейн Холдинг». Летом 2018-го фирма перешла бывшему совладельцу и экс-главе Бинбанка Микаилу Шишханову. В декабре того же года собственником 100% уставного капитала группы компаний стал «Траст — Птицеводческий холдинг», дочерняя структура банка «Траст». По данным базы «СБИС», чистый убыток Кунашакской птицефабрики в 2020 году составил 374 млн рублей.