Министерство экологии Челябинской области зафиксировало сброс отходов Кунашакской птицефабрики (группа компаний «Здоровая ферма») в реку Течу во время выездного обследования, сообщили в пресс-службе ведомства. Результаты обследования направлены в Росприроднадзор для принятия мер.
В Минэкологии уточнили, что выездная проверка проводилась в связи с обращениями граждан.
«Птицефабрика „Здоровая ферма“ испоганила все окрестности поселка и отходы от переработки птицы сливает в реку Теча. Инициативная группа прошла уже все инстанции. И прокуратура работала, и санэпидемстанция, и экологи, и СМИ. Но все продолжается. Птицефабрика отделывается штрафами», — обратился к главе региона в соцсетях житель поселка Муслюмово Фарит Хуснутдинов.
В Минэкологии пояснили, что Кунашакская птицефабрика является объектом федерального надзора, поэтому результаты обследования переданы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.
Кроме того, министерство экологии и министерство сельского хозяйства Челябинской области договорились с руководством Уральской мясной компании (в состав которой входит Кунашакская птицефабрика) о строительстве очистных сооружений на территории предприятия в 2023 году.ИА «Первое областное» направило запрос в Росприроднадзор с просьбой прокомментировать, какие меры будут приняты в отношении Кунашакской птицефабрики в связи со сбросом отходов в реку Течу.
Жители Муслюмово уже не впервые жалуются на сбросы отходов животноводства в Течу. ИА «Первое областное» сообщало об этом в начале года.