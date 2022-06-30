«Здоровую ферму» уличили в сбросе отходов в реку Течу

Наказание для предприятия-нарушителя определит Росприроднадзор

Министерство экологии Челябинской области зафиксировало сброс отходов Кунашакской птицефабрики (группа компаний «Здоровая ферма») в реку Течу во время выездного обследования, сообщили в пресс-службе ведомства. Результаты обследования направлены в Росприроднадзор для принятия мер.

В Минэкологии уточнили, что выездная проверка проводилась в связи с обращениями граждан.

«Птицефабрика „Здоровая ферма“ испоганила все окрестности поселка и отходы от переработки птицы сливает в реку Теча. Инициативная группа прошла уже все инстанции. И прокуратура работала, и санэпидемстанция, и экологи, и СМИ. Но все продолжается. Птицефабрика отделывается штрафами», — обратился к главе региона в соцсетях житель поселка Муслюмово Фарит Хуснутдинов.

В Минэкологии пояснили, что Кунашакская птицефабрика является объектом федерального надзора, поэтому результаты обследования переданы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.

Кроме того, министерство экологии и министерство сельского хозяйства Челябинской области договорились с руководством Уральской мясной компании (в состав которой входит Кунашакская птицефабрика) о строительстве очистных сооружений на территории предприятия в 2023 году.