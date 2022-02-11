В Минэкологии подтвердили загрязнение почвы опасными отходами в Муслюмово

Ранее жители пожаловались на отходы промпредприятия

Специалисты министерства экологии Челябинской области выехали в поселок Муслюмово, жители которого жаловались на графитовую пыль от промышленного предприятия. Факт складирования отходов производства подтвердился, сообщили в пресс-службе министерства.

«С материалами о незаконном складировании черного вещества, предположительно графита, компанией ООО НИП „Промуглеродпроект“ обратились представители общественного движения „Эко-standart“. В ходе выезда факт складирования черного вещества (предположительно графита) на почву подтвердился», — прокомментировали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Все материалы и заключения экспертов передали в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Будет проведена проверка, после которой примут меры по привлечению к ответственности виновных лиц и вынесению предписаний об оперативном устранении возникшей ситуации.

Напомним, жители поселка Муслюмово Кунашакского района пожаловались на «экологическое бедствие», устроенное одним из близлежащих предприятий. Общественники выехали на место и обнаружили множество нарушений у компании, занимающейся переработкой отходов промпредприятий.