Птицекомплекс в Кунашакском районе оштрафовали за нарушения, которые привели к нашествию мух

Прокуратура отреагировала на обращения жителей

В Кунашакском районе прокуратура оштрафовала предприятие по производству мяса птицы ООО «Уральская мясная компания». Жители поселка Муслюмово не раз жаловались на экологические бедствия, связанные с деятельностью птицекомплекса. Недавно они обратили внимание прокуратуры на нашествие мух и зловонный запах. Надзорное ведомство выяснило причину и оштрафовало предприятие на 850 тысяч рублей.

В деятельности Уральской мясной компании нашли нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Прокуратура оштрафовала предприятие, входящее в состав холдинга «Здоровая ферма», который теперь относится к непрофильным активам банка «Траст».

Ведомство проверило, как на предприятии обращаются с отходами производства, и нашла нарушения на административные штрафы в 850 тысяч рублей.

Ферма складировала куриный помет на земельном участке сельхозназначения, но не обеззараживала его, что привело к массовому скоплению и выплоду мух. Обеззараживание должно к тому же убивать возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. Тучи мух разлетелись в ближайшие от фабрики населенные пункты.

«В этой связи прокурором района в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов животноводства) и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель)», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, это не единственная жалоба жителей поселка Муслюмово к деятельности птицекомплекса. В июле специалисты министерства экологии Челябинской области проверили территорию, где сельчане обнаружили слив производственных стоков птицефабрики. Материалы проверки передали в управление Росприроднадзора по Челябинской области для принятия мер реагирования.