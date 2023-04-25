В Копейске до конца года сдадут долгострой на Коммунистическом проспекте

На работы направили почти 273 млн рублей

Фонд защиты прав дольщиков в Челябинской области ищет строительную компанию, которая завершит ввод в эксплуатацию многоэтажного дома в Копейске на Коммунистическом проспекте, 33. Начальная цена контракта составляет 272,6 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Итоги аукциона подведут 17 мая.





11-этажный долгострой на 171 квартиру находится в высокой степени готовности. Одно- и трехкомнатных квартир сделано по 36, студий — 81, а двухкомнатных квартир обустроено 18. Общая площадь жилья с балконами составляет 7,37 тыс. кв. м. Встроенные помещения занимают 1,25 тыс. «квадратов». Прежний застройщик обещал передать квартиры дольщикам еще в 2016 году. Согласно нынешнему техзаданию, завершить работы на объекте нужно до 15 декабря 2023 года.





Долгострой перешел к региональному фонду защиты дольщиков осенью 2021 года. В 2022-м шли проектно-изыскательские работы и согласование документации с экспертизой. Дом строило ООО «Фирма Челябстройподрядчик», входившее в группу компаний «Серебряный ключ». Организацию признали банкротом в феврале 2020 года. Дольщиками высотки являются 198 человек.

Владелец холдинга Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков нескольких жилых комплексов. Девять строительных компаний возводили 29 жилых домов в Челябинске и Копейске. В 2015–2019 годах руководитель фирм похитил 3,8 млрд рублей, полученных от 2,7 тыс. дольщиков. В июне 2021 года прокуратура Челябинской области направляла в Калининский районный суд Челябинска уголовное дело в отношении Александра Сребрянского.