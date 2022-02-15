В Копейске начинается подготовка к достройке дома на Коммунистическом проспекте

Жилье в проблемной высотке ждут почти 200 дольщиков

Фонд «Защита прав граждан — участников долевого строительства в Челябинской области» объявил аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ для достройки жилого дом в Копейске на Коммунистическом проспекте, 33. Заявки принимают до 2 марта, а сами торги запланированы на 4 марта. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 18,3 млн рублей.

Проектной организации, согласно требованиям заказчика, нужно будет выполнить инженерные изыскания и инструментальное обследование (не более 2 месяцев от даты заключения договора), разработать проектно-сметную документацию и согласовать ее в госэкспертизе (до 31 июня), а также подготовить рабочую документацию (в течение 1 месяца после получения положительного заключения).

Дом на Коммунистическом проспекте, 33 строила «Фирма Челябстройподрядчик». Она входила в группу «Серебряный ключ». Ее владелец Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков сразу нескольких жилых комплексов. Компания признана банкротом в феврале 2020 года. Передать квартиры 198 дольщикам застройщик обещал еще в 2016-м.

12-этажный долгострой на 171 квартиру находится в высокой степени готовности. После обновления проектно-сметной документации и получения средств из федерального бюджета на достройку будет выбран подрядчик для завершения строительства. Планируемый срок сдачи, по данным администрации Копейска, — третий квартал 2023 года.

Добавим, что в начале февраля компания «Связь строй сервис» из Челябинска победила в аукционе на достройку дома по улице Фонвизина, 7 в Копейске. Его возводила компания «Инман» из группы «Серебряный ключ». Сейчас фонд защиты дольщиков ищет подрядчика для завершения строительства еще одного долгостроя Сребрянского в Копейске — на проспекте Славы, 14 (фирма «Регионпроект»).