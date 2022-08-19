Проблемный дом компании Сребрянского в Копейске достроят к весне 2023 года

Дольщики ждут квартиры со второй половины 2018‑го

Компания «Энергостандарт» победила в аукционе на завершение строительства жилого многоквартирного дома в Копейске на проспекте Коммунистическом, 25. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

«По результатам подведения итогов конкурсной комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства компания ООО „Энергостандарт“ определена как подрядчик для завершения строительства жилого многоквартирного дома в Копейске на проспекте Коммунистическом, 25. С 29 августа 2022 года фонд планирует подписание договора с подрядной организацией. После заключения договора подрядчик приступит к строительно-монтажным работам», — сообщают в ведомстве.

За контракт с начальной ценой 123 млн рублей боролись пять компаний. «Энергостандарт», признанный победителем, получит на работы 118 млн рублей — столько фирма запросила за свои услуги. Три участника конкурса предлагали суммы меньше, но конкурсная комиссия отдала предпочтение копейской компании. Ранее «Энергостандарт» получил контракты на достройку двух домов другого проблемного ЖК — челябинского «Бриза».

Компания введет в эксплуатацию первую очередь высотки. 11-этажный одноподъездный дом будет иметь 81 однокомнатную квартиру. Всего жилых площадей — 2,7 тыс. квадратных метров. Кроме того, в многоэтажке будут торговые помещения и подземная парковка. Нежилая площадь составляет 323 «квадрата». Срок завершения строительства — 28 февраля 2023 года. Дольщики ждут квартиры с третьего квартала 2018 года — именно тогда должно было завершиться возведение дома.

Строительство высотки из трех очередей на проспекте Коммунистическом, 25 началось в 2014 году, но вскоре было заморожено. В декабре 2020-го наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав 106 дольщиков компании «Стройинвест». Эта фирма входила в группу «Серебряный ключ» Александра Сребрянского, признана банкротом в 2019 году. Сам предприниматель с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с 3,8 млрд рублей дольщиков. Пострадавшими от действий бизнесмена являются 2700 человек. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Добавим, что в Копейске в 2022–2023 годах завершат строительство трех проблемных домов, которые возводили компании Сребрянского. Совсем скоро жилье получат дольщики «Инман». Строительство проблемного дома на улице Фонвизина, 7 завершено. К 31 мая 2023 года должны завершиться строительно-монтажные работы на второй очереди дома на проспекте Славы, 14 («Регионпроект»). На третий квартал 2023 года запланировано окончание достройки дома на Коммунистическом проспекте, 33 («Фирма Челябстройподрядчик»).