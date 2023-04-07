В Челябинске на торги выставили два недостроя за 54 млн рублей

Аукционы назначены на 23 мая

Администрация Челябинска выставила на торги два недостроенных здания, расположенных на улицах Чистопольской и Валдайской. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

По улице Валдайской, 13а расположено недостроенное здание, которое по решению суда было изъято у предпринимателя Рудольфа Бископа. Площадь застройки составляет 4,7 тыс. квадратных метров, вид разрешенного использования земельного участка — для строительства склада. Начальная цена составляет 46 млн 575 тыс. рублей.





Второй объект, расположенный на улице Чистопольской, изъят по решению суда у ООО «Техподдержка». Площадь застройки составляет 510,9 квадратного метра. На земельном участке разрешено возвести автокомплекс с мойкой. Начальная цена предмета аукциона составляет 7 млн 346 тыс. рублей.





Заявки на торги принимаются с 10 апреля по 19 мая. Проведение аукционов планируется 23 мая. Вырученные от продажи средства будут перечислены на счета бывших собственников за вычетом расходов на организацию торгов.

Также летом этого года в Ленинском районе Челябинска завершат реконструкцию недостроя на перекрестке улиц Лизы Чайкиной и Новороссийской, который пустовал более 10 лет.

