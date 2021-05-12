В конкурсе по выбору регоператора по обращению с ТКО в Горном кластере участвуют две компании

Заявки подали организации из Златоуста и Красноярска

Министерство экологии Челябинской области проводит конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Горном кластере. В него входят Саткинский, Катав-Ивановский и Ашинский районы, а также Усть-Катавский и Трехгорный городские округа. Новую компанию планируется определить до конца мая, работу она начнет не позже 1 сентября, следует из данных, опубликованных на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

С 2018 года в Горном кластере работает саткинское МУП «Комритсервис». Летом 2020 года в деятельности компании возникли проблемы, которые до сих пор не решены. Мусор в некоторых населенных пунктах не вывозится по несколько дней из-за нехватки транспорта и больших расстояний, наблюдается низкая собираемость платежей, в том числе, из-за неправильно составленных квитанций, не хватает контейнеров. Кроме того, у организации накопились долги перед подрядчиками. В феврале этого года прокуратура вносила представление в адрес регоператора за нарушение графика вывоза мусора в Усть-Катаве, а в начале мая — за ненадлежащую работу в Трехгорном. В апреле региональное Минэкологии направляло обращение в Челябинское УФАС о нарушении МУПом антимонопольного законодательства. Компания без уведомления и без проведения торгов заключила договор с новым перевозчиком ТКО — фирмой «Чистый город». Еще в прошлом году Минэкологии объявляло о том, что с «Комритсервисом» расторгнут договор. Однако до выбора нового регоператора эта компания будет собирать и вывозить мусор.

Конкурс по выбору нового регоператора объявили 1 апреля. В конце месяца комиссия областного министерства экологии вскрыла конверты с заявками на участие. Согласно проколу, документы подали две организации — ООО «Златспецтранс» из Златоуста и ООО «Рециклинговая компания» из Красноярска. Обе они предоставили все требуемые положением конкурса официальные бумаги. Кроме того, отмечается, что южноуральская компания предложила выполнить работы за 2,28 млрд рублей при начальной цене контракта 3,04 млрд рублей, а сибирская организация — за 2,39 млрд рублей. Конкурсной комиссии предстоит рассмотреть поступившие заявки. Итоги торгов подведут к концу мая.

«Мы выбираем нового регионального оператора для Горного кластера, потому что работа прежнего вызывает много замечаний, она ведется ненадлежащим образом. Ситуация, правда, несколько улучшилась, но остается сложной. Новая компания должна работать без нареканий. На конкурс заявились две компании, выбирать будем из них. При выборе учитываются опыт работы и наличие транспорта. Горный кластер — сложная территория из-за ландшафта. Поэтому важно, чтобы у регоператора было много качественного транспорта. Компанию выберем в конце мая, к работе она приступит в начале осени», — рассказал ИА «Первое областное» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По данным базы «СБИС», ООО «Златспецтранс» зарегистрировано в 2004 году в Златоусте. Основной вид деятельности — сбор отходов. Компания имеет лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов первого-четвертого классов опасности. Через руководство организация связана с фирмами по выполнению строительно-монтажных работ, обслуживанию помещений, строительству жилых и нежилых зданий, розничной торговли. 2020 год компания закончила с убытком 800 тыс. рублей. Организация участвовала в 44 аукционах, победив в девяти (общая сумма — 1,7 млн рублей). «Златспецтранс» выполнял работы по устройству контейнерных площадок, сбору мусора с несанкционированных свалок, а также по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов.

ООО «Рециклинговая компания» зарегистрировано в 2014 году в Красноярске. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Состоит в ассоциации «Енисейский альянс строителей», имеет лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов первого-четвертого классов опасности. Через руководство компания связана с организациями по аренде транспорта, разработке проектов, обработке вторичного неметаллического сырья, строительству жилых и нежилых зданий. В 2020 году фирма получила чистую прибыль в размере 4,1 млн рублей. Участвовала в 444 торгах, в 377 их них победила. Общая сумма контрактов — 60,7 млн рублей. Компания неоднократно выполняла работы по обращению с ТКО и обустройству мусорных полигонов.

Отметим, что до начала работы новый региональный оператор Горного кластера должен сформировать абонентскую базу, заключить договоры с потребителями, провести конкурс по выбору транспортировщиков ТКО и защитить тариф на свои услуги. Кроме выполнения обязательств по сбору и вывозу мусора, компании предстоит реализовать инвестиционные проекты — в частности, завершить строительство мусоросортировочного комплекса и создать две перегрузочные площадки. Срок работы победителя аукциона в качестве регионального оператора, согласно конкурсной документации, составляет шесть лет и семь месяцев.