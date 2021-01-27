В новый год — со старой проблемой: жители горнозаводской зоны жалуются на горы мусора

В конце прошлого года было принято решение о разрыве контракта с регоператором этого кластера

Жители Усть-Катава, входящего в состав Горного кластера Челябинской области, жалуются на огромное количество невывезенного мусора на площадках во дворах жилых домов. В социальных сетях до сих пор появляются гневные посты горожан и фотографии, на которых запечатлены горы отходов. Организацией деятельности по сбору и вывозу ТКО в Горном кластере продолжает заниматься МУП «Комритсервис» несмотря на то, что соглашение с компанией было расторгнуто еще летом прошлого года. Что отвечают в самой компании и Министерстве экологии Челябинской области на сегодняшний день?

Проблемы с вывозом мусора в Усть-Катаве начались еще в прошлом году. Местные жители публиковали в социальных сетях фотографии переполненных контейнеров и сообщали, что в таком виде они могут стоять не один день. Затем были жалобы на нехватку мусорных контейнеров. Позже выяснилось, что региональный оператор — МУП «Комритсервис» — находится в предбанкротном состоянии, а потому не может выполнять свои обязанности в полном объеме. А до такого состояния компанию довели сами жители, которые, как сообщалось минувшим летом, не желали платить за предоставленные по вывозу ТКО услуги. И ясно почему: по словам жителей Усть-Катава, квитанции штамповали абы как: везде, сколько бы человек ни было прописано в квартире или доме, было указано четверо. В связи с этой неразберихой многие платить, разумеется, отказывались.

Летом 2020 года Первому областному информационному агентству сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области, что с МУП «Комритсервис» расторгнуто соглашение и объявлен конкурс по поиску нового регионального оператора. Но до тех пор, пока он не будет найден, обязанности по вывозу мусора продолжит выполнять действующий регоператор. И добавили, что ведомство вместе с представителями Госжилинспекции Челябинской области будет тщательно следить за работой МУПа.

С того момента прошло почти полгода. Нового регионального оператора пока так и не нашли, поэтому вывозить мусор из районов Горного кластера, включая Усть-Катав, продолжает МУП «Комритсервис». Руководство компании лично сообщило об этом жителям кластера посредством социальных сетей.

«До настоящего момента новый региональный оператор в Горном кластере не определен, следовательно, деятельность по обращению с ТКО продолжит вести МУП „Комритсервис“ СМР. Жителям по-прежнему будут приходить квитанции от компании за сбор, вывоз и захоронение ТКО, которые необходимо оплачивать в обычном порядке. Также по всем оперативным вопросам продолжает работать абонентский отдел компании — туда можно обратиться с документами для проведения корректировки сведений абонента, актуализации начислений или перерасчета в случае оказания услуги ненадлежащего качества»,— говорится в обращении компании.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил корреспонденту Первого областного информационного агентства, что на данный момент действительно продолжает работу МУП «Комритсервис», работа по поиску нового регионального оператора еще ведется.

А пока работает прежняя обслуживающая компания, ситуация в Усть-Катаве остается прежней: с наступлением нового года местные жители снова начали жаловаться на то, что мусор так и не убирают. Например, фотографии переполненных контейнеров и площадок в социальных сетях появились буквально несколько дней назад.

«„За что мы платим господам? За этот хлам? За этот срам?“ Сколько еще будет продолжаться этот беспредел с мусором? Все дворы в таком „распрекрасном“ состоянии!»— жалуется пользователь Ольга Истомина.

Ей вторит другая местная жительница Татьяна Татьянина:

«Ранее чаще вывозили и все вокруг собирали. А сейчас вывозят мусор редко, контейнеры переполнены, при всем желании попасть в него не получится. Можно так 30 штук в ряд поставить и раз в полгода вывозить, и не хватит».

Мы связались с инженером отдела инфраструктуры администрации Усть-Катава Еленой Алферовой и узнали, как часто в администрацию поступают жалобы на проблемы с вывозом мусора и какие меры принимаются.

«С 17 января 2021 года региональный оператор „Комритсервис“ заключил контракт с перевозчиком ООО „Чистый город“. На данный момент в городе действительно печальная картина, там, где происходит погрузка мусора, данный перевозчик оставляет после себя много мусора, как бы это парадоксально ни звучало. Предыдущий перевозчик на контейнерных площадках убирал все прямо „под метелочку“, и мы считаем, что город был чище. Жалобы действительно поступают, мы их оперативно отрабатываем, иногда перевозчик выезжает, иногда — сами понимаете. Контракт с ООО „Чистый город“ заключили недавно, пока все налаживается, отрабатывается, надеемся, что со временем станет лучше»,— рассказала Елена Алферова.

Начальник транспортного отдела МУП «Комритсервис» Анастасия Бушманова сообщила корреспонденту Первого областного информационного агентства, что мусор вывозится регулярно.

«В Усть-Катаве регулярно две машины производят вывоз мусора с контейнерных площадок, где проезд свободен, убирают приподъездные территории»,— ответил собеседник.

Отметим, в Ашинском, Саткинском, Катав-Ивановском районах дело обстоит несколько иначе несмотря на то, что там мусор вывозит тот же региональный оператор. Например, в этом году сообщение о мусоре в Сатке появилось лишь один раз в социальных сетях:

«По городу идешь, и черт-те что творится, где-то горы мусора, ни пройти ни проехать»,— написал местный житель, пожелавший остаться анонимным.

В различных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» Трехгорного, Аши, Катав-Ивановска и некоторых других городов сообщений о переполненных мусорных контейнерах мы не нашли.

«Вот буквально проводили объезд территории, осматривали мусорные площадки во дворах. Замечаний нет. Встречаются, конечно, полные мусорные контейнеры изредка, но это не критично»,— ответили корреспонденту Первого областного информационного агентства в администрации Катав-Ивановска.

И добавили, о переполненных мусорных контейнерах жители могут без проблем сообщить в администрацию города: там передадут жалобу региональному оператору, а тот, в свою очередь, выедет на место и выполнит необходимую работу.

Видимо, жителям Усть-Катава придется придерживаться этой же схемы, пока работа с новым перевозчиком не наладится, а региональный оператор не сменится.