Мусорный коллапс настиг горный кластер Челябинской области

Сразу несколько муниципалитетов испытали проблемы с вывозом отходов из-за банкротства регоператора.

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Горный кластер Челябинской области утопает в отходах. Регион настиг настоящий коллапс, который затронул сразу несколько муниципалитетов. Горы мусора появились в Ашинском, Саткинском, Катав-Ивановском районах, а также в Усть-Катавском и Трёхгорном городских округах.



Фотографии с переполненными мусорными баками стали появляться в социальных сетях. Жители горного кластера области негодуют: мусор не вывозится по несколько дней, начинает скапливаться, а при жаркой погоде — гнить и разносить запах по округам. Проблема появилась после того, как стало известно, что региональный оператор — «Комритсервис», который обслуживает весь кластер, — находится в предбанкротном состоянии. Организация будет действовать до 1 января следующего года, однако из-за финансового положения сделать это в полном объёме не может, рассказал «Первому областному» исполняющий обязанности главы администрации Симского городского поселения Руслан Гафаров.

«Регоператор накопил долги перед подрядчиками на 50 миллионов рублей. Соответственно, тот перевозчик, который осуществлял сбор и вывоз мусора, эти функции теперь не выполняет. У нас региональный оператор имеет право собирать весь мусор с Ашинского района, да и со всего горного кластера, и должен транспортировать его на полигон в городе Сатка. „Плечо“ достаточно большое, и они не могут свести концы с концами. В результате страдает наш Ашинский район. То есть они выполнять условия полноценно не могут, так как у них в настоящее время транспортная компания отказываетсясотрудничать. Они срочно ищут нового исполнителя по контрактам, и на период пока та компания ушла, а новых ещё нет, у нас в Ашинском районе коллапс по вывозу мусора»,— поделился с «Первым областным» Руслан Гафаров.

Руслан Гафаров подчеркнул, что сейчас ситуация находится на постоянном контроле не только со стороны муниципалитета, но и со стороны минэкологии и прокуратуры. Как отметил заместитель министра экологии области Виталий Безруков, ведомство постарается исключить любые перебои с вывозом мусора, а «Комритсервис» доработает свои обязанности до конца срока.

«МУП „Комритсервис“ в настоящее время является действующим региональным оператором и должен выполнять все возложенные на него обязанности, включая обеспечение регулярного вывоза коммунальных отходов, вплоть до начала работы нового регионального оператора. Работа МУП „Комритсервис“ находится под тщательным контролем Министерства экологии и Госжилинспекции Челябинской области. В связи с этим остаются действительными и обязательства потребителей перед МУП „Комритсервис“. Все собственники ТКО, в том числе жители, юридические лица, индивидуальные предприниматели, обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать услуги регионального оператора»,— отметил Виталий Безруков.

Сайт «Первый областной» попытался связаться с руководством «Комритсервиса», однако представители организации не ответили на телефонный звонок. Меж тем, к проблеме гор мусора в горном кластере подключились и общественники в лице ОНФ. Уже сейчас они просят областное правительство скорректировать территориальную схему обращения с отходами. Чтобы возникшая в горном кластере ситуация не повторилась в других муниципалитетах области.