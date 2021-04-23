Дворы Усть-Катава утопают в мусоре из-за плохой работы подрядчика по вывозу ТКО

Для Горного кластера ищут нового регоператора, а отходы с площадок пока убирает прежнее предприятие, к которому было много претензий

Жители Усть-Катава жалуются во все инстанции: их дворы утопают в мусоре, который вовремя не вывозит подрядчик. В Минэкологии региона сообщили, что знают о проблеме, которая связана с тем, что бывший регоператор по вывозу ТКО Горного кластера плохо исполняет свои обязанности. За нарушение санитарных требований перевозчику грозит административный штраф.

«С площадки на улице Некрасова, 2 мусор не вывозится в течение двух недель, а может, и больше. В администрации велись переговоры с перевозчиком. Но сейчас стало еще хуже, чем было в самом начале, когда компания „Чистый город“ пришла в наш город. Перевозчик за собой вины не видит, утверждает, что качественно выполняет свои обязанности, но на самом деле выходит все по-другому. И такая ситуация на многих мусорных площадках города. Квитанции на оплату услуги при этом приходят регулярно»,— рассказала ИА «Первое областное» жительница Усть-Катава Елена Юдина.

По словам жителей, подрядчик по вывозу мусора находит постоянные причины, которыми объясняет некачественную уборку ТКО с площадок возле жилых домов.

«Постоянные отговорки у компании. В самом начале им было трудно искать места мусорных площадок, так как плохо ориентировались в чужом городе (хотя администрация утверждает, что передали все планы). Зимой им мешал снег и невозможность подъехать к контейнерам. На нашей площадке всегда было чисто и очень хороший подъезд раньше. Теперь новые отговорки — сломались машины. А воз и ныне там! Контейнеры полные, мусора становится больше»,— добавила собеседница сайта.

Перебои с регулярным вывозом ТКО в Горном кластере, в который входит и Усть-Катав, в Минэкологии связывают с неудовлетворительной работой регионального оператора и его подрядчика. В феврале за нарушение графика вывоза ТБО в Усть-Катаеве в адрес регоператора прокуратура уже вносила представление.

На территории Горного кластера Челябинской области региональный оператор МУП «Комритсервис» работает с 2018 года. В 2020 году из-за плохой работы и большой кредиторской задолженности Министерство экологии Челябинской области расторгло соглашения с МУП «Комритсервис» Саткинского муниципального района.

Но по условиям соглашения МУП «Комритсервис» обязано исполнять все функции регионального оператора по обращению с ТКО, в том числе по своевременному вывозу ТКО с территорий населенных пунктов, до начала работы нового регионального оператора.





«Факты нарушения региональным оператором правил предоставления коммунальных услуг (периодичности вывоза ТКО) должны актироваться УК в установленном порядке. Акты необходимо направлять в контролирующие органы для принятия решения о привлечении регионального оператора к административной ответственности за нарушение санитарных требований»,— отметила начальник Управления организации обращения с отходами Министерства экологии Юлия Жукова.

Сейчас Минэкологии ищет компанию, которая займется вывозом мусора в горном кластере. Контракт с прежним предприятием из-за жалоб жителей был расторгнут еще 8 месяцев назад. Компания отвечала за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Саткинского, Катав-Ивановского и Ашинского районов, а также в Усть-Катавском и Трехгорном городских округах.

Аукцион по выбору нового регоператора запланирован на 28 апреля 2021 года. Но на несколько месяцев организации дается переходный период.





«После заключения соглашения об организации работы по обращению с ТКО на территории Горного кластера Челябинской области новому региональному оператору требуется время для формирования абонентской базы, заключения договоров с потребителями, проведения конкурсов на определение транспортировщиков ТКО, защиты тарифа. Поэтому предельный срок, когда к оказанию коммунальной услуги по обращению с ТКО в Горном кластере приступит новый региональный оператор, — 1 сентября 2021 года»,— ответили ИА «Первое областное» в министерстве.

Напомним, причиной расторжения контракта стало большое количество обращений жителей этих муниципалитетов, которые сообщали, что мусор если и вывозился, то нерегулярно. У компании накопились долги перед подрядчиками. После расторжения контракта министерство объявило конкурс по поиску нового регионального оператора. С того момента прошло восемь месяцев. Но нового регионального оператора пока так и не нашли, поэтому вывозить мусор из районов Горного кластера продолжает МУП «Комритсервис».