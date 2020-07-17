Региональный оператор горного кластера МУП «Комритсервис» пока продолжает работу

Лишь до тех пор, пока не будет подписан контракт с новой компанией.

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Недавно министерство экологии Челябинской области объявило о том, что с региональным оператором горного кластера МУП «Комритсервис» расторгнуто соглашение. Компания отвечает за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Саткинского, Катав-Ивановского и Ашинского районов, а также в Усть-Катавском и Трехгорном городских округах.

Причиной расторжения контракта стало большое количество обращений жителей этих муниципалитетов, которые сообщали что мусор если и вывозился, то очень нерегулярно. Хозяйственная деятельность предприятия признана неудовлетворительной, накопились долги перед подрядчиками.

Но пока МУП «Комритсервис» продолжает свою работу, ведь новый регоператор еще не найден. В Минэкологии подчеркивают, что компания обязана выполнять все возложенные на нее обязанности, включая обеспечение регулярного вывоза коммунальных отходов, вплоть до начала работы нового регионального оператора.

«На данный момент опубликована конкурсная документация на поиск нового регионального оператора, который сможет разработать инвестиционную программу и наладит процессы по вывозу отходов. В любом случае перебоев с вывозом мусора не будет. Работа МУП „Комритсервис“ находится под тщательным контролем Министерства экологии и Госжилинспекции Челябинской области», — сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.

Отмечается также, что МУП «Комритсервис» плохо выполнял свои обязанности из-за низкой собираемости платежей за вывоз мусора. Поэтому перед гражданами также остаются действительными и обязательства по оплате данной услуги. Все собственники ТКО, в том числе жители, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать услуги регионального оператора.