Для горных районов Челябинской области не смогли выбрать «мусорного» регоператора

Минэкологии региона отстранило компании из Златоуста и Красноярска от участия в конкурсе

Конкурсный отбор по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Горного кластера Челябинской области признан несостоявшимся. Решение приняла комиссия регионального министерства экологии. Информация об этом опубликована на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов. Регоператора искали на шесть лет и семь месяцев.

Заявки на участие в конкурсе подавали ООО «Златспецтранс» из Златоуста и ООО «Рециклинговая компания» из Красноярска. Южноуральцы предлагали выполнить работы за 2,28 млрд рублей при начальной цене контракта 3,04 млрд рублей, их конкуренты — за 2,39 млрд рублей.

При рассмотрении предоставленных организациями документов конкурсная комиссия выявила факты недостоверных сведений. В частности, неправильно были оформлены некоторые выписки, предоставлены копии вместо оригиналов. Также в документации указаны не соответствующие требованиям конкурса условия работы (например, рассмотрение заявок в течение 48 часов, а не 24). В итоге было принято решение отстранить обе компании от участия в аукционе. В результате торги объявлены несостоявшимися.

В Горный кластер входят Саткинский, Катав-Ивановский и Ашинский районы, Усть-Катавский и Трехгорный городские округа. С 2018 года там работает МУП «Комритсервис» из Сатки. Летом 2020 года в деятельности компании возникли проблемы, которые до сих пор не решены. Мусор в некоторых населенных пунктах не вывозится по несколько дней из-за нехватки транспорта и больших расстояний, наблюдается низкая собираемость платежей, в том числе из-за неправильно составленных квитанций, не хватает контейнеров. Кроме того, у организации накопились долги перед подрядчиками.

В феврале этого года прокуратура вносила представление в адрес регоператора за нарушение графика вывоза мусора в Усть-Катаве, а в начале мая — за ненадлежащую работу в Трехгорном. В апреле региональное Минэкологии направляло обращение в Челябинское УФАС о нарушении МУП антимонопольного законодательства. Компания без уведомления и без проведения торгов заключила договор с новым перевозчиком ТКО — фирмой «Чистый город». Еще в прошлом году министерство экологии объявляло о том, что с «Комритсервисом» расторгнут договор. Однако до выбора нового регоператора эта компания будет собирать и вывозить мусор из муниципалитетов, входящих в Горный кластер.