Депутаты и чиновники отчитались о Челябинске будущего

На публичных слушаниях по стратегии-2035 слово дали только разработчикам документа и бизнесу

На 15 июня в кинотеатре имени А. С. Пушкина назначили публичные слушания по утверждению стратегии социально-экономического развития Челябинска до 2035 года. В холле с колоннами установили телевизор и несколько рядов пластиковых стульев. Горожан разместили на свободных местах. Участвовать они могли только виртуально: на экране показывали то, что происходит двумя этажами выше — в кинозале. В принципе, с таким же успехом люди могли смотреть трансляцию на YouTube. Организаторы объяснили решение тем, что из-за пандемии коронавируса заполнить зал полностью нельзя.









В зал кинотеатра пустили в основном журналистов, представителей мэрии, депутатов, медийных активистов (был краевед Юрий Латышев, например), членов общественной палаты Челябинска, экспертов, которые участвовали в разработке проекта. С учетом рассадки через одно кресло помещение было заполнено примерно наполовину.





Основным докладчиком была мэр Челябинска Наталья Котова. Она представила результат работы 2,5 тыс. человек (именно столько специалистов, по словам авторов стратегии, участвовали в ее создании).





Наталья Котова обозначила ряд проблем, которые сейчас есть в Челябинске: неприглядный облик города, напряженная экологическая обстановка из-за промышленного наследия, отток жителей, отсутствие у города «миссии» и «предназначения». Разработчики собирались сформулировать главную цель Челябинска. В итоге звучит она так: «Челябинск-2035 — город технологических инноваций, удобный для работы, жизни, отдыха и привлекательный для гостей и инвесторов». Миссия Челябинска — «концентрация и развитие интеллектуального капитала, генерирующего инновации».

Чтобы претворить планы в жизнь, придумали четыре приоритета развития. А еще пять долгосрочных приоритетов, 11 направлений развития и «целевое состояние». Если вкратце, Челябинск должен развивать чистые промышленные предприятия, город станет федеральным центром экологических компетенций, получит звание «столицы 3 тыс. озер», качество жизни населения к 2035 году станет выше. Однако никаких конкретных проектов авторы концепции не предлагают.

Челябинск — город «чистой» индустрии

По мнению разработчиков стратегии-2035, Челябинску нужно уходить от имиджа города грязных металлургических заводов. Областная столица должна развивать экологически чистые производства с высокой добавленной стоимостью товаров — приборостроение, машиностроение, IT, агропром, фармакологию. Но от промышленной ориентации городу не уйти.

«Важно, что сами горожане во время опросов высказывались, что будущее Челябинска неразрывно связано с его индустриальным наследием. Город не перестанет быть промышленно ориентированным. Мы имеем выгодное географическое положение, исторически сложившиеся промышленные и торговые связи», — говорит Наталья Котова.

По словам главы города, за последние годы в Челябинске многое сделано для улучшения экологии, но еще многое предстоит сделать. Сейчас город пытается получить финансирование на реконструкцию очистных сооружений и модернизацию водопровода.





Челябинск, как считают разработчики стратегии, накопил достаточно большой опыт, чтобы к 2035 году стать городом, где производят и внедряют лучшие в стране экологические разработки.

«Челябинск — центр эко-компетенций, разработки, внедрения и коммерциализации лучших экологических решений, которые формируют комфортные и безопасные условия для жизни населения. И мы в этом, действительно, впереди всех», — доложила Наталья Котова.

При этом пока у Челябинска с привлечением инвестиций пока все плохо, сообщил заместитель мэра по экономике Игорь Постнов. В 2020 году город оказался на предпоследнем месте среди миллионников по объему инвестиций с показателем в 69,2 млрд рублей. Снижение составило 12%.

Челябинск — компактный город

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов рассказал, каким будет архитектурный облик города. Мегаполис перестанет расширяться за счет застройки окраин. Главная ставка будет сделана на уплотнительную застройку. При этом Челябинск станет полицентричным. Центры притяжения людей будут в каждом районе города. Парки, скверы, объекты благоустройства должны быть расположены в 15 минутах ходьбы друг от друга.

Остовом города должна стать река Миасс. Генеральный план, который планируют принять до конца 2021 года, предусматривает создание вдоль поймы «каскада» парков и скверов. Площадь озеленения вырастет на 366 га. Набережная будет непрерывной и свяжет велопешеходным маршрутом шесть районов города.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил, что приоритетным способом передвижения для Челябинска должны стать троллейбусы и трамваи. При этом трамвайный парк не обновлялся с 1995 года. Троллейбусам больше 25 лет. Износ путей, контактной сети и транспорта превышает 90%.

«В том числе предусмотрено строительство новых трамвайных линий в коридорах с максимальными пассажиропотоками. Также — встраивание существующих тоннелей метрополитена в систему ключевых веток. Физическое обособление трамвайных путей для предоставления преимущества трамваям. Строительство приподнятых посадочных платформ, реконструкция путевой инфраструктуры», — рассказал о будущем электротранспорта Челябинска Максим Куляшов.

До 2028 года планируется обновить инфраструктуру и подвижной состав общественного транспорта Челябинска. К 2035 году построят новые трамвайные линии, введут дополнительные маршруты троллейбусов. Полное обновление подвижного состава потребует более 10 млрд рублей инвестиций.

Выступления докладчиков в рамках публичных слушаний-2035 заняли почти четыре часа. Когда все спикеры отчитались о своей работе по стратегии, было предложено перейти к вопросам из зала. Заместитель мэра Сергей Авдеев ответил, как удержать молодежь в Челябинске (по его мнению, надо улучшить экологию и проводить интересные мероприятия). Замглавы по транспорту Максим Куляшов заявил, что маршрутки постепенно исчезнут в Челябинске, потому что не смогут конкурировать с новыми автобусами. Главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова спросили о реновации города. На блок вопросов из зала отвели всего 15 минут. В итоге председатель гордумы Андрей Шмидт сообщил, что мероприятие вышло за рамки регламента и завершил публичные слушания.

Утвердить стратегию развития Челябинска до 2035 года планируют на заседании городской думы 29 июня.