На строительство очистных сооружений в Карабаше направят 402 млн рублей

Модернизация системы водоотведения крайне важна для города

Заявку по проекту «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Карабаше» защитили в федеральном Фонде содействия реформированию ЖКХ заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, представители регионального Минстроя и администрации Карабаша. Очистные сооружения «Южные» были введены в эксплуатацию в 1977 году. Сейчас они не работают, очистка сточных вод не проводится.

«Проект модернизации предполагает новое строительство очистных сооружений с комбинированной технологической схемой, сочетающую глубокую двухстадийную биологическую очистку, доочистку и последующее обеззараживание сточных вод. Общая стоимость проекта, финансируемая с участием Фонда ЖКХ, составляет 402 млн рублей. Средства Фонда ЖКХ — 166 млн, средства субъекта — 151 млн, средства муниципального образования — 1 млн, средства участника проекта — 84 млн рублей. Проект Карабаша будет реализован в течение трех лет, до декабря 2023 года»,

— сообщили в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Ранее сайт bfm74 писал, что в 2021 году бюджет проекта составит 82 млн рублей. Объем софинансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ — 34 млн. Бюджет Челябинской области направит 30 млн. Остальные средства предоставят Карабаш и городское коммунальное предприятие.

В областном Минстрое также отметили, что срок окупаемости проекта составляет 10 лет при условии участия средств Фонда ЖКХ. В противном случае период затянулся бы на 15 лет и более. Строительство очистных сооружений не приведет к повышению платы за коммунальные услуги. Вместе с этим произойдет снижение расходов на электроэнергию и операционных расходов.