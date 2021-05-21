В Карабаше построят завод по производству удобрений за 8,4 млрд рублей

Предприятие создает «Инвестхимагро», которое купило площадку обанкротившегося «Уфалейникеля»

В Карабаше прошли общественные обсуждения по вопросу строительства фабрики по производству минеральных удобрений (сульфат аммония, NPK, DAP, MAP). Проект реализует ООО «Инвестхимагро». Жители не высказали никаких замечаний. Результаты обсуждений вместе с проектной документацией направят на госэкспертизу. Она будет пройдена до конца 2021 года, сообщил ИА «Первое областное» гендиректор «Инвестхимагро» Андрей Кузьмин. По данным мэрии Карабаша, стоимость реализации проекта — 8,4 млрд рублей.

Новое предприятие будет выпускать 650 тыс. тонн удобрений в год. Создадут 360 новых рабочих мест для жителей Карабаша.



«Это безопасное производство. Никаких вредных выбросов оно производить не будет», — подчеркнул Андрей Кузьмин.

По словам гендиректора «Инвестхимагро», сейчас на площадке строят объекты сопутствующей инфраструктуры будущего предприятия. Работы ведет генеральный подрядчик «Промгражданстрой». Эти объекты возводят по отдельному проекту, госэкспертиза по ним была пройдена ранее. Сдать фабрику по производству химудобрений в эксплуатацию планируют в 2022 году.

ООО «Инвестхимагро» в 2020 году купило промышленную площадку обанкротившегося «Уфалейникеля» (Верхний Уфалей). Стоимость контракта составила 398 млн рублей. Известно, что на этой территории построят два предприятия — цинковый электролизный завод и завод стальных мелющих шаров. При производстве цинка образуется серная кислота. Ее будут перерабатывать в удобрение (сульфат аммония) на новой фабрике в Кыштыме.

По данным «ЛИК: эксперт», ООО «Инвестхимагро» зарегистрировано в Кыштыме в 2019 году. Собственником является кипрская компания «Таррафал лтд». Стоимость основных средств предприятия — 2,2 млрд рублей. Гендиректор Андрей Кузьмин ранее руководил обогатительной фабрикой «Инвест развитие» (Варненский район). В этом году предприятие купила РМК для расширения мощностей Михеевского ГОКа.