Полиция возбудила дело о хищении денег при ремонте тепловой сети в Карабаше

Преступление выявлено контрольно-счетной палатой региона

Следственный отдел кыштымской полиции возбудил уголовное дело о мошенничестве при выполнении муниципального контракта по ремонту тепловых сетей в Карабаше. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По информации контрольно-счетной палаты региона прокуратура Карабаша провела проверку исполнения законодательства о госзакупках.

«Установлено, что с июля по декабрь 2020 года один из представителей компании ООО „ТЭКО-СтройМонтажСервис“ при выполнении работ по муниципальному контракту по ремонту квартальной тепловой сети в Карабаше завладел деньгами в сумме 237 тысяч 500 рублей, принадлежащими администрации городского округа», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По материалам проверки надзорного ведомства полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее писал на сайт, в Челябинске возбудили уголовно дело о мошенничестве при ремонта Театра оперы и балета. В ходе проверки выяснилось, что подрядная организация при выполнении капитального ремонта и реставрации объекта культурного наследия предоставила к оплате заведомо завышенный счет на свои услуги. В результате бюджету региона был нанесен ущерб в размере 16,5 миллиона рублей.

Напомним, в Челябинске закрыли уголовное дело о хищении более миллиона рублей при ремонте здания филармонии в связи с отсутствием состава преступления.

