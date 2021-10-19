В двух городах Челябинской области состоится Всероссийский форум по промтуризму

Мероприятие посвящено безопасности и экологичности отрасли

В Челябинской области 27 и 28 октября состоится второй Всероссийский форум по промышленному туризму. Мероприятие пройдет в Магнитогорске и Челябинске при поддержке Ростуризма, правительства Челябинской области, министерства экономического развития региона, Агентства стратегических инициатив и Магнитогорского металлургического комбината. Информацию сообщает пресс-служба АСИ.

Форум будет посвящен безопасности и экологичности отрасли. Более 50 экспертов рассмотрят вопросы подготовки промплощадки, организации передвижения тургруппы по предприятию. Своим опытом поделится предприятие «Северсталь», Выксунский металлургический комбинат, Курская атомная станция, комбинат «Магнезит» и Магнитогорский металлургический комбинат.

В первый день участники форума познакомятся с экскурсионным маршрутом на ММК. Во второй день форума будут организованы туристические программы на Челябинском трубопрокатом заводе, фабрике «Макфа» и АО «Конар».

«У Челябинской области огромный потенциал в развитии промышленного туризма, и уверен, что проведение форума станет дополнительным стимулом. Многим владельцам бизнеса не хватает понимания, зачем это нужно, как правильно создать турпродукт, и форум даст необходимые методические знания. С другой стороны, это значимое имиджевое мероприятие, которое покажет, насколько открыты предприятия региона для нового опыта», — комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, количество участников форума в этом году не превысит 100 человек. Все присутствующие должны будут предъявить ПЦР-тест или QR-код о пройденной вакцинации от коронавируса. Кроме того, будет организована прямая трансляция пленарного заседания и тематических секций для возможности онлайн-участия. Регистрация на форум ведется в электронном формате.

Напомним, что о планах провести Всероссийский форум по промышленному туризму в Челябинской области объявляли во время Международной промышленной выставки «Иннопром-2021», проходившей в июле. На днях на девятом форуме «Большой Урал — 2021. Промтуризм: от старейших заводов до новых производств» в Екатеринбурге министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева рассказала о потенциале площадок промышленного туризма в регионе.

Для развития промышленного туризма в ноябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив. В рамках договора уже отобрано пять пилотных предприятий — ММК, «АиР», «Магнезит», цех белой металлургии «Высота — 239» Челябинского трубопрокатного завода и макаронная фабрика «Макфа», которые в мае 2021 года приняли у себя экспертов АСИ и сейчас внедряют их методические рекомендации.

В сентябре Челябинская область прошла отборочный тур в акселератор АСИ, что позволит региону разработать собственную стратегию развития промтуризма, экскурсионные программы по предприятиям.