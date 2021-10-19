«„Дота“ нас связала»: девушка Ярослава Найденова — о его победе в чемпионате мира по киберспорту

Диана Головинова из Златоуста рассказала об увлечениях чемпиона

Уже два дня россияне обсуждают победу нашей команды Team Spirit на международном турнире по компьютерному спорту. Ребят, выигравших 18 миллионов долларов, поздравил президент Владимир Путин и губернатор Алексей Текслер. Подруга капитана команды златоустовца Ярослава Найденова Диана Головинова рассказала информагентству «Первое областное», как пара восприняла победу и чем, кроме «Доты», увлекается киберспортсмен.

Диана рассказывает, что после новости о победе она расплакалась от счастья, ведь это было целью Ярослава долгое время.

«Я сама увлекаюсь „Дотой“, это стало одной из самых первых связующих нитей между нами. Сложно поверить в это до сих пор. Я спрашивала его, он сказал, что местами накатывают мысли: „Да ладно, реально мы чемпионы?“ Лично я плакала от счастья и мысленно надеялась, что это не сон», — рассказывает Диана Головинова информагентству.

По ее словам, киберспорт отнимает очень много времени, чтобы добиться результатов. У Дианы есть знакомые, у которых высокий ранг, но на профессиональную сцену они так и не попали.

После победы Диана поздравила Ярослава по телефону.

«Мы созвонились на пять минут, я его поздравила, немного обсудили само награждение и что дальше они собираются делать. Коэффициент на победу этой команды до начала турнира на одной из букмекерских контор был 29. Бывший владелец СЕО Virtus Pro Антон Черепенников SneG поставил полтора миллиона рублей на команду и, кажется, поймал куш — 44 миллиона рублей. Вот это вера в команду», — говорит Диана.

О чемпионе она рассказывает, что Ярослав очень тщательно выбирает для себя книги.

«По вечерам мы смотрим популярные сериалы. И еще у него есть несколько книг, которые он периодически читает, но он очень скрупулезен в выборе чтива. Было время, он ходил в зал на постоянной основе, но потом стало некогда. А еще Ярик любит спать. Всегда были цели, как большие, так и маленькие, и на сегодняшний день его самая большая цель была достигнута. Думаю, еще много должно пройти времени, чтобы прийти в себя», — рассказала Диана Головинова.

Напомним, успешное выступление российской команды подстегнуло интерес среди русскоязычных пользователей. По данным аналитического сервиса Esports Charts, на пике The International 10 в 2021 году смотрели более 1,2 миллиона русскоязычных зрителей, а общемировой пик, за исключением китайских платформ, составил 2,7 миллиона. Оба показателя — рекордные в истории турнира.

Тогжан Мусабаева, Виталий Визаулин