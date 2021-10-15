Потенциал промтуризма Челябинской области презентовали на форуме «Большой Урал — 2021»

Производственные экскурсии в регионе организовали более 40 предприятий

В Екатеринбурге 15 и 16 октября проходит девятый форум «Большой Урал — 2021. Промтуризм: от старейших заводов до новых производств». В рамках мероприятия на пленарном заседании министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева рассказала о потенциале площадок промышленного туризма в регионе. За последние несколько лет на Южном Урале более 40 предприятий запустили производственные экскурсии. Информацию сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Магнитогорский металлургический комбинат запустил туристические маршруты на производстве в 2018 году. На сегодняшний день предприятие посетили более 15 тыс. туристов, в том числе около 2,5 тыс. детей. Тематические туры «У папы на работе» и «В гости к металлургам» предполагают посещение научно-технического музея и автобусную экскурсию по территории комбината. Взрослые туристы могут пройти по маршрутам «Укрощение огня» и «Стальная эволюция». В рамках этих туров гости побывают в действующих цехах предприятия и в научно-техническом музее.

Сатка, по словам Натальи Лугачевой, благодаря группе «Магнезит» является центром российского стрит-арта. Предприятие приглашает художников и архитекторов для благоустройства городской среды. Кроме того, на территории комбината организована туристическая программа. Гости могут посетить корпоративный музей, познакомиться с современным производством и Карагайским карьером. С начала 2021 года предприятие посетило более 1,5 тысячи человек.

В Златоусте туристы могут посетить оружейные мастерские, которые продолжают традиции знаменитой гравюры на стали. Первые экскурсии запустила в 2016 году компания «АиР». Туристический маршрут включает в себя посещение ремесленной слободы «АиРовки» и экскурсию по самой компании. За 2021 год там побывало более 2 тыс. гостей. Недавно в Златоусте появились также маршруты по фабрике «Оружейникъ», где туристы делают медальоны в стиле златоустовской гравюры.

Для развития промышленного туризма в ноябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ). В рамках договора уже отобрано пять пилотных предприятий — ММК, «АиР», «Магнезит», цех белой металлургии «Высота — 239» Челябинского трубопрокатного завода и макаронная фабрика «Макфа», которые в мае 2021 года приняли у себя экспертов АСИ и сейчас внедряют их методические рекомендации.

В сентябре Челябинская область прошла отборочный тур в акселератор АСИ, что позволит региону разработать собственную стратегию развития промтуризма, экскурсионные программы по предприятиям, а затем предложить их федеральным туроператорам.