В Челябинске отменили премию за вакцинацию от коронавируса для водителей общественного транспорта

Сотрудники «ЧелябГЭТ» могут успеть привиться и получить выплату до 22 ноября

В Челябинске отменили премирование водителей троллейбусов и трамваев за вакцинацию от коронавируса. Действие приказа о единовременной выплате в размере тысячи рублей отменяется с 22 ноября, сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

«Для получения единовременной премии в размере 1000 (Одна тысяча) рублей, которая выплачивается сотрудникам ООО „ЧелябГЭТ“ после успешной вакцинации, необходимо в срок до 29.11.2021 года включительно: распечатать с портала „Госуслуги“ сертификат о вакцинации; предъявить сертификат о вакцинации заведующему здравпунктом — врачу-терапевту Джепка В. А. (передать через начальников маршрутов)», — сообщили в официальном телеграм-канале Челябинского городского транспорта.

Сотрудникам предприятия необходимо поставить вакцину не позднее 21 ноября. Для двухкомпонентных видов вакцин — дата введения второй дозы вакцины должна быть не позднее этой даты.

Информацию ИА «Первое областное» подтвердил руководитель «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев. Он рассказал, что на данный момент на предприятии привились около 230 сотрудников из 1900.