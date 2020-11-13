«У Челябинской области уникальный потенциал»: Алексей Текслер о развитии туристического направления

Регион заключил соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив.﻿﻿

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве региона с Агентством стратегических инициатив. На встрече с заместителем генерального директора АСИ Ольгой Захаровой губернатор обсудил создание туристических региональных маршрутов, а также развитие производственных экскурсий и туров.

«У Челябинской области уникальный туристический потенциал. В одном регионе сразу несколько видов туризма — экологический, культурно-исторический, промышленный и другие. В том числе у нас есть примеры интересных и популярных у туристов промышленных экскурсий. Однако, я уверен, что этот список можно значительно расширить, поэтому методологическая помощь и опыт Агентства стратегических инициатив нам очень помогут», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

В рамках сотрудничества АСИ передаст Челябинской области разработанные рекомендации. После этого эксперты агентства лично посетят экскурсии по предприятиям региона, чтобы оценить их и дать обратную связь.